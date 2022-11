Cyber Monday: sconti su FIFA 23 fino al 50%

Un assist a porta vuota nel Cyber Monday di Amazon che oggi chiude la lunga Settimana del Black Friday: è quello che interessa FIFA 23, non a caso il gioco più venduto e più amato in Italia. Oggi è acquistabile con sconti fino al 50%, di cui approfittare per fare un regalo in vista del Natale o per scendere subito in campo.

FIFA 23: assist a porta vuota nel Cyber Monday

Il titolo non ha bisogno di presentazioni. Si tratta della più recente simulazione calcistica targata EA Sports, che ha appena ricevuto l’aggiornamento gratuito dedicato ai mondiali in Qatar, con tutte le nazionali partecipanti al torneo (e quelle escluse come l’Italia), modalità inedite, divise e stati riprodotti su licenza ufficiale. Tra gli sconti di oggi, anche quello per il bundle con DualSense, il controller ufficiale di PlayStation 5.

Ecco dunque tutte le versioni di FIFA 23 proposte oggi in sconto su Amazon.

È un regalo di Natale e temi che chi lo riceverà abbia già il gioco? Niente paura: in occasione della lunga Settimana del Black Friday che include anche il Cyber Monday, l’e-commerce ha esteso il periodo utile per effettuare il reso degli articoli acquistati fino al 31 gennaio 2023. Per ulteriori dettagli consulta la pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.