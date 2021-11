Cyber Monday è Fossil Day: a qualcuno piace classico

Gli smartwatch toccano corde profonde per chiunque abbia uno spirito nerd, ma non sempre le linee moderne degli Apple Watch o quelle essenziali dei nuovi Samsung Galaxy Watch possono colpire davvero l'immaginario. L'ultima vera crasi perfetta tra funzionalità smart e design classico è quella cercata dal marchio Fossil, che non vuole rinunciare all'idea dell'orologio mentre ne propone un'evoluzione chiara in termini di tecnologia e funzionalità. Tutto ciò oggi diventa uno speciale Fossil Day in occasione del Cyber Monday e sventaglia uno sconto orizzontale del 25% sull'intera gamma di orologi smart del gruppo, con alcuni modelli che si spingono addirittura al 32%.

Fossil, sconti dal 25 al 32%

Eccolo al polso: né Apple, né Samsung (dominatori del mercato smartwatch attuale) hanno più seguito un design di questo tipo. Fossil se ne fa invece garante, difendendo lo stile senza rinunciare all'innovazione.

Queste le alternative disponibili (attenzione, solo per poche ore!):

Tutti i modelli sono equipaggiati con il sistema operativo in maggior crescita, ossia WearOS. L'autonomia di 24 ore è ulteriormente garantita da una ricarica veloce che in una sola mezzora porta già all'80% l'autonomia residua. Resistente all'acqua e dotato di sensore per il battito cardiaco, lo smartwatch Fossil resta l'alternativa più credibile per chi non vuole togliere l'idea dell'orologio agli smartwatch, ma vuole invece aggiungere l'idea degli smartwatch agli orologi.

e il Cyber Monday era il giorno più giusto per affondare il colpo con una offerta simile. Attenzione, però: scade a mezzanotte!