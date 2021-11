Cyber Monday: i migliori videoproiettori da acquistare su Amazon oggi

Il Cyber Monday è il giorno che chiude il periodo di sconti più folli dell’anno, con offerte in alcuni casi disponibili fino alla mezzanotte, in altri solo per poche ore. Si tratta dell’ultima occasione per portare a casa i prodotti ad un prezzo super scontato, e naturalmente non vogliamo mancare di consigliarvi quelli più convincenti. In questo caso abbiamo voluto dedicare un intero articolo agli appassionati di cinema, che vogliono vivere un’esperienza a casa come in sala. Abbiamo quindi raccolto le migliori offerte sui videoproiettori proposti da Amazon, selezionando quelli più interessanti per ogni circostanza ed esigenza di budget, in modo da offrire una soluzione perfetta per ognuno. Andiamo quindi a vedere quali sono i migliori sistemi per portare il cinema a casa.

Yuhear 2022

Il Yuhear 2022 rappresenta uno dei dispositivi più piccoli ed accessibili per approcciarsi alla videoproiezione, con una scheda tecnica tutto sommato interessante. Il design è uno degli aspetti caratterizzanti di questa soluzione, estremamente compatto. Abbinato alla maniglia per il trasporto, è uno dei proiettori più apprezzati da portare con sé, magari per guardare un bel film all’aperto. Il proiettore supporta una risoluzione di 1920×1080 (Full HD) nativa, con un contrasto tipico di 3000:1. È in grado di proiettare uno schermo fino a 120 pollici e non manca la correzione trapezoidale anche con rapporto 4:3 cinematografico. Ottima la struttura antipolvere che consente di mantenere perfettamente puliti tutti i componenti interni, inclusa la ventola di raffreddamento e le lenti ad alta rifrazione. Non mancano gli altoparlanti integrati, mentre la connettività include una porta HDMI, un’uscita aux e una porta USB. In particolare, quest’ultima, grazie al lettore multimediale integrato, consente di riprodurre i contenuti direttamente da una periferica esterna. Nel complesso uno dei migliori videoproiettori per chi vuole immergersi nella videoproiezione con una spesa a dir poco modica.

Grazie ad uno sconto del 12%, che si somma ad un coupon di addirittura il 50%, è possibile acquistare il Yuhear 2022 a soli 75 euro su Amazon per un risparmio di ben 95 euro sul prezzo di listino.

WiMius K8

Per chi desidera invece un prodotto completo, seppur meno compatto, il WiMius K8 rappresenta una delle migliori soluzioni per rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un proiettore tradizionale, dal design moderno, ma minimale. In questo caso dal punto di vista della qualità dell’immagine siamo su livelli piuttosto alti. La luminosità raggiunge i 9500 Lumen con un contrasto che raggiunge i 15.000:1. Ottima la correzione trapezoidale che sfrutta una regolazione automatica a 4 punti. La connettività, in questo caso, è a dir poco completa e include 2 ingressi HDMI, 2 porte USB ed un’uscita aux da 3,5mm. Non mancano le connessioni wireless che comprendono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 5.0. La prima consente di effettuare il mirroring dello schermo dai dispositivi mobili Android e iOS per proiettare le immagini o i video direttamente da smartphone e tablet. Con uno schermo che raggiunge le mostruose dimensioni di 500 pollici, il WiMius K8 è senza dubbio uno dei migliori videoproiettori sul piano del rapporto qualità/prezzo.

Grazie ad un coupon di 70 euro, in occasione del Cyber Monday puoi acquistare il WiMius K8 a soli 229,99 euro su Amazon.

Anker Nebula Capsule Max

Per chi volesse un proiettore da utilizzare davvero ovunque, Anker propone un’interessante soluzione con batteria integrata. Si tratta dell’Anker Nebula Capsule Max, un mini proiettore decisamente completo, e abbastanza piccolo da portare sempre con sé nello zaino o in borsa. Questo ha una forma cilindrica estremamente compatta e la batteria supporta fino a 4 ore di riproduzione con una sola carica. È in grado di proiettare uno schermo fino a 100 pollici con una risoluzione nativa di 720p. La correzione trapezoidale ed il fuoco sono completamente automatici, grazie ad una microcamera che affianca la lente. Presenti le connessioni wireless che comprendono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth. L’aspetto più interessante, però, è senza dubbio la presenza di Android che consente di scaricare applicazioni come YouTube, Netflix o Prime Video direttamente sul proiettore. Questo consente di godere dei contenuti in streaming senza la necessità di ulteriori apparecchi collegati al proiettore. Naturalmente, però, non manca un ingresso HDMI ed una porta USB per riprodurre i contenuti direttamente dalle periferiche esterne. In sostanza si tratta sicuramente di uno dei migliori videoproiettori attualmente disponibili sul mercato per quanto riguarda la versatilità e praticità di utilizzo.

Grazie ad uno sconto del 30%, l’Anker Nebula Capsule Max può essere acquistato su Amazon a soli 349,99 euro per un risparmio di ben 150 euro sul prezzo di listino.

Epson EB-E01

Con l’Epson EB-E01 ci immergiamo nel settore professionale della videoproiezione. In questo caso si tratta di un modello entry-level, ma in grado di fornire una qualità dell’immagine davvero importante. Questo sfrutta l’esclusiva tecnologia 3LCD, in grado di fornire una luminosità fino a 3 volte superiore rispetto agli altri proiettori, con una resa di ottimo livello anche in ambienti poco scuri. Non manca la modalità “costante” che regola automaticamente la luminosità in base all’ambiente, con variazioni di solo l’1% per un imaging perfetto in ogni situazione. In questo caso la risoluzione si ferma a 1024×768 supportando naturalmente il rapporto di 4:3 cinematografico con un contrasto di 15.000:1. Le lenti motorizzate sono intercambiabili, ed è possibile adattarle in base allo spazio e all’ambiente di proiezione. Non manca neanche una funzione di memorizzazione dei profili in modo da auto-configurare la singola lente ad ogni cambio. La connettività presenta un ingresso HDMI, uno VGA e uno USB Type-B, e la parte superiore ospita un piccolo pannello LED che indica lo stato di proiettore, lampada e temperatura. Gli altoparlanti sono integrati e di ottimo livello con la possibilità ovviamente di collegare un impianto esterno. Come premesso si tratta di un prodotto professionale indirizzato a chi vuole un proiettore di buon livello innanzitutto sul piano della qualità, ancor prima che su quello della funzionalità.

In occasione del Cyber Monday, l’Epson EB-E01 è disponibile su Amazon a soli 353,90 euro con uno sconto del 31% che ti garantisce un risparmio di ben 156 euro sul prezzo di listino.

Epson EH-TW750

Chiudiamo questa classifica con uno dei migliori prodotti in assoluto attualmente sul mercato. Stiamo parlando dell’Epson EH-TW750, un videoproiettore di altissimo livello adatto praticamente a qualsiasi esigenza. La ragione è molto semplice e riguarda la luminosità, in questo caso decisamente elevata, tale da offrire una buona esperienza anche in ambienti luminosi. Si tratta, infatti, di uno dei proiettori più utilizzati a livello aziendale, ma che offre un’esperienza domestica eccellente anche in questo caso con tecnologia 3LCD. Il contrasto raggiunge un rapporto di 16.000:1 ed è in grado di proiettare uno schermo fino a 326 pollici. La risoluzione in questo caso raggiunge il Full HD (1920×1080) e gestisce fonti in ingresso fino al 4K. La connettività offre 2 ingressi HDMI, uno VGA, una porta USB, un ingresso USB Type-B, un’uscita aux da 3,5mm e tre jack RCA. Presenti anche le connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth. È disponibile addirittura un’applicazione iProjector che consente l’utilizzo di Miracast per la proiezione dei contenuti direttamente dai dispositivi mobili Android e iOS. Chiude il supporto allo split screen, ideale per l’utilizzo professionale, che consente la visualizzazione simultanea di due fonti diverse. Nel complesso uno dei migliori videoproiettori per chi desidera vivere il cinema nel confort di casa.

Grazie ad uno sconto del 26%, l’Epson EH-TW750 è disponibile su Amazon a soli 623,90 euro per un risparmio di ben 215 euro sul prezzo di listino.