Cyber Monday: Intel NUC Silver in forte sconto

Il Cyber Monday conclude questa maratona di offerte che hanno accompagnato queste giornate di Black Friday. Non mancano quindi delle ottime opportunità da cogliere al volo, come il mini PC che abbiamo deciso di riportarvi in questo articolo: l’Intel NUC Silver.

Intel NUC Silver: caratteristiche tecniche

In particolare, come ormai molti sapranno, si tratta di una gamma di prodotti di altissimo livello prodotta direttamente dal leader dei semiconduttori. In questo caso la macchina è equipaggiata con un Intel Core i3 7100U con 2 core e 4 thread per una frequenza massima di 3GHz. Questo è accompagnato da 8GB di memoria RAM e un hard disk da ben 1TB. Si tratta di una configurazione senza troppe pretese, ma perfetta per gestire le funzioni d’ufficio come il pacchetto Office. Un piccolo dispositivo ideale quindi per lo smart working o la didattica a distanza.

Dal punto di vista della connessione è presente tutto ciò di cui si può avere bisogno. Quattro porte USB 3.1 di cui una con ricarica veloce anche a PC spento. Una porta USB Type-C aggiuntiva con supporto al protocollo Thunderbolt 3, che sommata all’uscita HDMI, permette configurazioni a doppio monitor. Non manca il jack combinato da 3,5mm per cuffie e microfono, così come la porta RJ45 per la connessione via cavo. Per quanto riguarda le connessioni senza fili invece è presente sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth. Naturalmente il PC può essere fissato direttamente al monitor grazie all’attacco VESA eliminando completamente l’ingombro. Molto importante infine la presenza nel pacchetto della licenza originale per Windows 10 Professional.

Ad un prezzo di 412,72 euro su Amazon, con uno sconto di oltre 50 euro, è senza dubbio un piccolo affare per chi vuole una configurazione performante, sia per la casa che per l’ufficio, impiegando uno spazio minimo se non nullo.