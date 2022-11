Cyber Monday: offerte Oppo per smartphone e tablet

Oppo ha annunciato le offerte per il Cyber Monday. Entro la mezzanotte di oggi è possibile acquistare numerosi dispositivi a prezzi molto interessanti su Amazon. Tra gli smartphone in promozione ci sono i modelli delle serie Find X5 e Reno8. Sconto imperdibile anche per il tablet Pad Air.

Oppo: ottime offerte per il Cyber Monday

Chi cerca uno smartphone di fascia alta può approfittare dell’offerta per il Find X5 Pro. Le principali specifiche sono: schermo AMOLED da 6,7 pollici (3216×1440 pixel, 120 Hz), processore Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamera frontale da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 50, 50 e 13 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e 5G.

Oppo Find X5 Pro: 949,99 euro

Specifiche leggermente inferiori per il Find X5: schermo AMOLED da 6,55 pollici (2400×1080 pixel, 120 Hz), processore Snapdragon 888, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamera frontale da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 50, 50 e 13 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e 5G.

Oppo Find X5: 549,99 euro

Queste sono invece le specifiche del Find X5 Lite: schermo AMOLED da 6,43 pollici (2400×1080 pixel, 90 Hz), processore Dimensity 900, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamera frontale da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 64, 8 e 8 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e 5G.

Oppo Find X5 Lite: 329,99 euro

Altrettanto ottima è la serie Reno8. Oppo offre prezzi scontati per due dei tre modelli (il Reno8 Lite non è disponibile). Queste sono le specifiche e il prezzo del Reno8 Pro: schermo AMOLED da 6,7 pollici (2412×1080 pixel, 120 Hz), processore Dimensity 8100-MAX, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamera frontale da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 50, 8 e 2 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e 5G.

Oppo Reno8 Pro: 729,99 euro

Le specifiche del Reno8 sono: schermo AMOLED da 6,4 pollici (2400×1080 pixel, 90 Hz), processore Dimensity 1300, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamera frontale da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 50, 8 e 2 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e 5G.

Gli utenti che preferiscono uno schermo di maggiori dimensioni per streaming e giochi possono acquistare il tablet Oppo Pad Air. Le specifiche sono: schermo IPS da 10,36 pollici (2000×1200 pixel), processore Snapdragon 680, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamera frontale da 5 megapixel, fotocamera posteriore da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1.

Oppo Pad Air: 229,99 euro

