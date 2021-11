Cyber Monday, ottieni una suite multimediale completa

Hai bisogno di una suite multimediale che ti permetta di masterizzare dischi e perfino modificare le tue foto? Il Cyber Monday è appena passato ma, fortunatamente, puoi approfittare ancora di qualche interessante offerta. Come Creator NXT Pro 9, il software sviluppato da Roxio che – grazie alle promozioni – è scontato di 10 euro rispetto al prezzo di listino originale, scendendo così a 89,99 euro. In più, per un tempo limitato, potrai ottenere ben tre contenuti extra esclusivi dal valore complessivo di 108 euro.

Ma vediamo nel concreto di cosa si tratta. Creator NXT Pro 9 è una suite multimediale per Windows che include potenti strumenti progettati per catturare, modificare e convertire video, audio e foto. Ma non solo: il software ti permette anche di registrare schermate, masterizzare e creare dischi e tante altre funzioni tutte da scoprire. Si tratta di una suite completa, tanto da includere oltre 25 prodotti Roxio in uno: fra i più conosciuti troviamo, ad esempio, PaintShop Pro 2021, Corel AfterShot 3 e anche WinZip Secure Burn 5.

Come anticipato, compreso nel prezzo scontato di 89,99 euro troviamo anche tre software dal valore complessivo di 108 euro. Si tratta di Painter Essentials 8, un programma di disegno con tante funzionalità, strumenti e risorse per artisti in erba, Creator NXT 9 Blu-ray Burning Plug-in per dare vita a video in alta definizione usufruendo di tantissimi temi, e WinZip 25 Pro, l'utility di compressione file più diffusa al mondo. La promozione è valida solamente per il download digitale di tutti i programmi in sconto.