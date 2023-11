Cyber Monday: smartphone Nokia G42 a 199,99 euro (-23%)

Hai tempo fino a stasera per approfittare dell’offerta Amazon del Cyber Monday sullo smartphone Nokia G42: questo ottimo dispositivo midrange può essere tuo a soli 199,99 euro offrendoti tutto quello che ti serve con una lunga durata della batteria.

Nokia G42 in offerta: pronto a sorprenderti

Il design ecosostenibile del Nokia G42 è una dichiarazione di impegno verso un futuro migliore. Ma quello che lo rende davvero unico è la Riparabilità QuickFix. Immagina di poter affrontare incidenti senza stress, sapendo che puoi risolverli rapidamente e senza problemi. Grazie al servizio iFixit, hai accesso a parti di ricambio accessibili, strumenti e guide chiare per riparare il tuo telefono direttamente da casa tua.

Parliamo ora di potenza. La connettività 5G del Nokia G42 e la CPU Snapdragon 480+5G ti offrono velocità sorprendenti, che tu stia navigando sul web, giocando ai tuoi giochi preferiti o lavorando al massimo delle tue capacità. La tecnologia VRAM ti consente anche di espandere la RAM fino a 11 GB, garantendoti prestazioni al top.

La fotocamera tripla con un sensore principale da 50 MP sfrutta l’intelligenza artificiale per catturare immagini straordinarie in ogni situazione. Il refresh rate a 90 Hz del display assicura un’esperienza visiva sempre fluida, mentre la tecnologia OZO 3D porta i tuoi video ad un livello superiore, offrendoti un audio spaziale coinvolgente.

La batteria massiccia da 5000 mAh non ti lascia mai a corto di energia. Può durare fino a 3 giorni e, quando è il momento di ricaricare, la tecnologia Quick Charge lo fa in un baleno. Tempo perso? Zero.

E non dimentichiamoci del valore nel tempo. Il Nokia G42 è costruito per durare, con 3 anni di garanzia e aggiornamenti di sistema operativo garantiti per 2 anni. Investi oggi in un telefono che continuerà a offrirti il massimo, giorno dopo giorno.

È il momento di agire. Il Nokia G42 è in offerta a soli 199,99 euro invece di 259,99 su Amazon in questo Cyber Monday. Non perdere l’opportunità di possedere uno smartphone che si distingue per prestazioni, sostenibilità e un valore duraturo.

