Cyber Monday: superprezzo sul mini PC con Intel quad-core

Per chi cerca un buon mini PC, ad un prezzo contenuto, il Cyber Monday di Amazon offre oggi un’ottima soluzione. Parliamo di un ACEPC, marchio ormai di riferimento quando si parla di qualità/prezzo, ed in particolare dell’ACEPC AK1. Si tratta di uno dei modelli di per sé più economici, ma proposto per l’occasione ad un prezzo davvero irresistibile.

ACEPC AK1: caratteristiche tecniche

L’ACEPC AK1 è equipaggiato con un processore Intel Celeron J3455, una CPU dotata di 4 core e 4 thread ad una frequenza massima di 2,3GHz. Questa è accompagnata da 6GB di memoria RAM e 120GB di memoria di archiviazione. A spingere il tutto ci pensa Windows 10 nella sua edizione Professional. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese, ma decisamente performante per il prezzo a cui è proposta. Parliamo di una macchina in grado di gestire agevolmente qualsiasi operazione d’ufficio, perfetta per smart working e didattica a distanza. Allo stesso modo è possibile fruire di contenuti multimediali o streaming online con la massima velocità e fluidità.

Punto di forza del mini PC è senza dubbio l’espandibilità. Nonostante il prezzo contenuto, il PC permette di espandere sensibilmente lo spazio di archiviazione al pari dei modelli di fascia più alta. È possibile infatti aggiungere sia un SSD mSATA fino a 128GB, sia un HDD da 2,5 pollici fino a 2TB.

Dal punto di vista della connessione, così come l’azienda ha abituato i propri utenti, non manca assolutamente nulla. Quattro le porte USB, a cui si affiancano ben due uscite HDMI per configurazioni multimonitor, una porta RJ45 Gigabit LAN, un lettore per schede microSD ed il tradizionale jack combinato da 3,5mm. Anche sul fronte delle connessioni wireless il mini PC non trascura nulla, presente infatti sia la connessione Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2.

Al prezzo di soli 151,92 euro su Amazon, con uno sconto del 24% sul prezzo di listino, è forse uno dei migliori affari di questo Cyber Monday.