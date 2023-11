Cyber Monday: tablet Lenovo a PREZZO STRACCIATO

Il tablet più venduto su Amazon è il modello Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione, oggi in forte sconto per il Cyber Monday. Con sistema operativo Android e accesso a Google Play per il download delle applicazioni, integra un comparto hardware di tutto rispetto che lo rende adatto all’intrattenimento multimediale (streaming, gaming ecc.) e non solo. Vediamo perché conviene cogliere l’occasione al volo.

Il tablet Lenovo Tab M10 Plus in offerta al Cyber Monday

Ecco le specifiche tecniche: display 2K da 10,6 pollici (risoluzione 2000×1200 pixel), processore Qualcomm Snapdragon 680, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB, Wi-Fi, Bluetooth, fotocamere anteriore e posteriore, autonomia elevata. L’adattatore per la ricarica è incluso nella confezione. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

In questo momento, Lenovo Tab M10 Plus è in offerta al prezzo finale di soli 164 euro. È venduto e spedito direttamente da Amazon con la consegna gratuita a domicilio. Poiché sta andando a ruba, verificare le tempistiche nella scheda del prodotto. Ottimo per lo streaming e per il gaming, come già scritto in apertura in questo momento è il più acquistato della categoria.

Il Cyber Monday che chiude la Settimana del Black Friday è il momento ideale per fare i regali di Natale (per eventuali resi ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2024: approfitta degli sconti sull’e-commerce, sfoglia il catalogo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.