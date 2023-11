Cyber Week eBay sconta la KRUPS PICCOLO XS a prezzo ESAGERATO

Se vuoi mettere in cucina una macchinetta perfetta sia per espresso che per bibite calde e fredde allora non farti scappare la KRUPS PICCOLO XS. Regina della Nescafé, questo gioiellino è imperdibile perché avvera tutte le tue voglie e quelle di chi vive in casa con te.

Visto lo sconto su eBay e il prezzo già basso rispetto agli altri siti, è in tuo affare per la Cyber Week. Approfittane e portala a casa con soli 49,99€ grazie al 30% di sconto. Cosa aspetti? Aggiungila al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Piccolo XS per un caffè e non solo: Nescafé geniale

Il nome te lo suggerisce ma io lo ribadisco: Piccolo XS è la macchinetta perfetta se hai voglia di bere sempre qualcosa di diverso e soprattutto se hai poco spazio a disposizione. Con dimensioni compatte la puoi mettere in ufficio ma anche a casa e non farne mai a meno.

Carino e disponibile in colorazione nera, questo prodotto avvera le tue voglie ogni giorno. Grazie alle diverse cialde puoi avere ristretti, espressi, bibite corte e lunghe. Ti basta selezionare la lunghezza d’erogazione con un giro di polso e il gioco è fatto. Naturalmente sulle capsule trovi le indicazioni che sono semplici e istantanee da vedere e impostare.

Con vassoio raccogli goccia che può ospitare tutti i formati di tazza hai ben poco di cui preoccuparti. In più è capace anche di garantire un’erogazione fredda così anche in estate hai tutto a portata di mano.

Cosa aspetti? L’offerta per la Cyber Week la trovi su eBay, collegati al volo e non perdere la tua occasione. Porti a casa KRUPS Piccolo XS a soli 49,99€ con un click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.