Cyber Week LastPass: ancora per poco password protette a 2€

Vuoi iniziare ad utilizzare un password manager per gestire al meglio i tuoi account? Con LastPass hai l’opportunità di proteggerti dal web oscuro dato che mette al sicuro i tuoi dati personali e ti avvisa quando risultano compromessi! LastPass non è però un classico password manager che ti aiuta a generare delle password, ma ti consente di avere a portata di click un fuoriclasse nella gestione delle password risparmiando una grande somma di denaro.

Oggi puoi approfittare di una speciale promozione che ti consente di risparmiare sul prezzo di listino: i piani disponibili, Premium, Families o Team, possono essere tuoi ad un prezzo mai visto prima! Approfitta delle ultime ore di Cyber Weeek per avere subito uno sconto del 30% sul prezzo di listino.

Se il tuo obiettivo è quello di avere la massima sicurezza quando navighi online, LastPass rappresenta inevitabilmente la soluzione. Non a caso, parliamo di un password manager del tutto rinomato e scelto dalla maggior parte degli utenti grazie alle sue caratteristiche e all’ottimo rapporto qualità/prezzo.

I piani disponibili, Premium, Families e Team, sono stati progettati e realizzati attentamente, mettendo al primo posto le esigenze di tanti utenti che utilizzano giornalmente un numero del tutto elevato di account.

Con LastPass puoi liberarti delle password ed eliminare i loro ostacoli:

Niente più password riutilizzate;

Niente più password dimenticate e reimpostate;

Niente più violazioni dei dati né attacchi hacker.

Ricorda, dunque, che lo sconto del 30% è limitato perchè la Cyber week durerà solo per pochissimo tempo. Non lasciarti sfuggire un’occasione unica come questa. Inizia subito a usare LastPass scegliendo uno dei piani tra Premium, Families e Teams! Ad esempio, scegliendo il Premium ottimizzi la gestione e della protezione delle password, con accesso da tutti i tuoi dispositivi, pagando solamente 2,03 euro/mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.