Cybercriminali vendono kit di strumenti malware su Telegram

Se fino a qualche tempo fa i criminali informatici agivano nell’ombra, oggi sono diventati senza ombra di dubbio molto più spavaldi.

A dimostrazione di ciò vi è una scoperta da parte di un’agenzia di sicurezza informatica statunitense che ha individuato un commercio illegale di strumenti malware Eternity sul dark web. Questi strumenti, a quanto pare, vengono venduti attraverso appositi canali Telegram.

Stando all’agenzia, i clienti possono sfogliare un vero e proprio elenco di prodotti che include ransomware, malware, bot DDos e tanti altri software malevoli con un costo che varia dai 90 ai 490 dollari.

Tutto ciò dimostra, ancora una volta, come i crimini informatici siano un problema concreto che potenzialmente può colpire chiunque. Utilizzare un antivirus efficace non è più solo consigliato ma risulta indispensabile per poter navigare senza stress.

Malware su Telegram, ransomware e altre minacce: un antivirus è essenziale per sentirsi protetti

Quando si parla di antivirus, il nome di McAfee è una garanzia. Si tratta di un’azienda attiva da svariati anni nel settore, con un’attività che l’ha resa celebre tra gli utenti di tutto il mondo.

Il suo ultimo prodotto rappresenta qualcosa che va ben oltre al classico antivirus: stiamo parlando di McAfee Total Protection.

Attraverso tutta l’esperienza del marchio, questo strumento permette di proteggere i file sensibili sotto il punto di vista della privacy, preda ambita per hacker e cybercriminali vari. Non solo: con l’utility per eliminare i cookie e proteggere la connessione Wi-Fi, è possibile accedere a reti pubbliche con il proprio smartphone/laptop senza particolari preoccupazioni.

A tutto ciò si aggiunge SecureVPN, una Virtual Private Network capace di proteggere la connessione, mantenendo l’anonimato in fase di navigazione online. Ovviamente non manca la classica protezione da virus e malware e, in questo senso, MacAfee fa una grande differenza rispetto a tanti altri concorrenti.

Quanto costa McAfee Total Protection? Grazie ai recenti sconti è possibile ottenere tutta la protezione di questa suite per appena 44,95 euro all’anno (invece dei 79,95 del prezzo di listino).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.