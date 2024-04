CyberGhost: 83% di sconto sull’abbonamento biennale + 4 mesi gratis

Approfitta dell’83% di sconto sulla VPN di CyberGhost, il miglior provider per navigare in sicurezza e in totale privacy online. Questo famosissimo servizio VPN ora sta tentando gli utenti con un’offerta che impossibile da rifiutare: abbonamento a soli 2,03 € al mese, con l’aggiunta di 4 mesi extra gratis. Andiamo a conoscere di più su questa VPN.

CyberGhost: 83% di sconto su 2 anni di abbonamento

Cosa fa CyberGhost per gli utenti di Internet? Innanzitutto, cripta il traffico web e nasconde l’indirizzo IP, così possono navigare in totale anonimato su ogni dispositivo che utilizzano. Inoltre, con un solo abbonamento, puoi connettere fino a 7 dispositivi contemporaneamente.

Per quanto riguarda l’applicazione, è disponibile per diversi sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, Android, iOS e Linux. CyberGhost può essere configurato anche su router, Smart TV, Amazon Fire TV Stick e console di gioco. Insomma, copertura totale per tutti i device in tuo possesso.

La sua politica no-log è di quelle molto ferree. Cosa comporta questo per te? Chi i tuoi dati restano privati e al sicuro. In più, grazie alla crittografia AES a 256 bit e alla rete mondiale di server VPN, la tua posizione e il tuo traffico Internet rimangono nascosti e protetti.

La connessione senza limiti di banda ti consente ti vedere tutti i tuoi contenuti in streaming senza rallentamenti o buffering.

C’è anche la garanzia di rimborso di 45 giorni, comoda se non sei completamente soddisfatto del servizio. E se hai bisogno di assistenza, il servizio clienti di CyberGhost è disponibile 24/7 tramite chat dal vivo o e-mail, pronto a fornirti un supporto rapido e multilingue.

CyberGhost è quindi garanzia di qualità a un prezzo imbattibile, grazie all’83% di sconto e ai 4 mesi gratis inclusi nell’abbonamento. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: clicca sul bottone qui sotto e abbonati!