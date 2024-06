Cyberghost nell’olimpo delle VPN grazie a questa SUPER offerta

CyberGhost ha deciso di fare un balzo nell’olimpo delle VPN con una promozione che difficilmente passa inosservata. Parliamo dello sconto dell’83% sul piano biennale, che costa adesso 2,03 euro al mese. Ad arricchire ulteriormente l’offerta sono i 4 mesi extra gratis e la garanzia di rimborso di 45 giorni, rara in questo settore (tutti gli altri provider arrivano fino a 30 giorni). Difficile trovare un affare migliore di questo per proteggere la propria privacy online.

Cosa fa CyberGhost per te? Nasconde tutto ciò che fai nel Web agli occhi di ISP, hacker e aziende, che vorrebbero bombardati di pubblicità mirate. Inoltre, non avrai problemi a installarla ovunque, visto che è compatibile con tutti i sistemi operativi principali.

CyberGhost VPN nell’olimpo delle VPN con questa offerta

CyberGhost ti dà tre grandi vantaggi: server distribuiti in oltre 100 Paesi diversi, connessione superveloce e sicurezza massima, garantita dalla crittografia di livello militare.

Per quanto riguarda i server, sono ottimizzati per offrire prestazioni di livello superiore durante il torrenting, streaming e il gaming, con velocità e sicurezza garantite dai protocolli WireGuard, IKEv2 e OpenVPN. Non ci sono problemi di privacy, poiché CyberGhost VPN non salva o condivide i registri delle tue connessioni.

Tornando alla promozione, dicevamo che con lo sconto dell’83%, il piano biennale costa soltanto 2,03 euro al mese. In totale, i mesi di abbonamento sono 28, grazie ai 4 mesi extra gratis. Forse è il momento di considerare seriamente questa opportunità.

CyberGhost, quindi, entra di diritto nell’olimpo delle VPN, grazie a sicurezza, velocità e a un prezzo che sfida ogni aspettativa.