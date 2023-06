Cyberghost, proteggi la tua privacy con poco più di 2 euro

CyberGhost è la VPN priva di rischi che può essere utilizzata su un qualsiasi dispositivo: parliamo di una VPN con cui è possibile non solo navigare in anonimato ma anche mantenere i dati e la privacy al sicuro da qualsiasi minaccia. Affidati a Cyberghost e grazie alla crittografia AES a 256 bit hai la certezza che la tua connessione Internet sia completamente protetta.

Non sei soddisfatto del servizio offerto? Non preoccuparti perché per gli utenti che non si ritengono soddisfatti Cyberghost riserva una garanzia di rimborso entro 45 giorni dall’acquisto.

L’obiettivo di Cyberghost è quello di offrire all’utente un servizio completo, economico ed efficiente. Proprio per questo motivo Cyberghost evita di registrare indirizzo IP, siti web visitati, cronologia di navigazione, durata delle sessioni di navigazione e connessione al server VPN.

Queste non sono però le uniche caratteristiche che contraddistinguono CyberGhost: si tratta di una VPN progettata per la massima velocità che fornisce larghezza di banda illimitata e che dà la possibilità di impostare la località che preferisci tre le oltre 100 di ben 91 paesi e tenere contemporaneamente nascosto il tuo indirizzo.

A soli 2,11 euro al mese, Cyberghost ti dà la possibilità di rafforza la tua privacy digitale. Tuttavia, tutti i piani includono:

Politica No Log 100%

Proteggi fino a 7 dispositivi

Funzione di monitoraggio ID Guard gratuita per ricevere segnalazioni riguardo a violazioni di dati che coinvolgono la tua e-mail o le password

Una libera selezione di server da 91 Paesi

Proteggi le tue vacanze digitali approfittando dell’offerta dell’82% a 2,11 euro al mese per 2 anni 3 mesi gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.