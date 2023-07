Cyberghost, proteggi le tue vacanze digitali a 2,11 euro

Con Cyberghost puoi impostare la località che preferisci scegliendo tra ben 91 paesi e accedere a offerte esclusive limitate per regione o paese differenti dalla tua. Non hai mai utilizzato una VPN e non sai come funziona? Cyberghost è sicuramente una delle migliori dato che offre un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Al giorno d’oggi è fondamentale tutelare e mettere al sicuro i propri dati sensibili per evitare che possano essere utilizzati in maniera poco appropriata. In tale prospettiva, Cyberghost ti consente di avere una connessione internet completamente protetta grazie alla crittografia AES a 256 bit. Mentre per quando sei in giro, e hai bisogno di collegarti ad una rete wifi pubblica, ti offre una protezione ottimale, evitando che terzi possano avere accesso ai tuoi dati personali e di navigazione.

A rendere del tutto speciale la VPN di Cyberghost è la promozione attualmente in corso: grazie ad uno sconto dell’82% puoi avere l’abbonamento di 26 mesi al costo mensile di soli 2,11euro che include accesso gratuito a privacyguard, Cyberghost ID Guard, ottimizzatore premium pc e accesso ai server noSpy.

Sottoscrivi il piano e se non sarai soddisfatto puoitranquillamente utilizzare la garanzia di rimborso entro 45 giorni: ti sarà infatti rimborsato il costo dell’abbonamento e non dovrai spiegare il motivo. Se vuoi ottimizzare ulteriormente il servizio, hai anche la possibilità di includere CyberGhost Security Suite per Windows, facendo diventare la tua VPN una soluzione all-in-one per la sicurezza, pagando solamente 1 euro in più al mese.

Che aspetti? Non dimenticare che con Cyberghost puoi proteggere fino a 7 dispositivi per avere una privacy assoluta su tutti i device che utilizzi per navigare sul web spendendo poco più di 2 euro. Approfitta dell’offerta prima che sia troppo tardi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.