CyberGhost VPN a 2,03€ al mese per 2 anni con 45 giorni di rimborso

Il fornitore VPN CyberGhost, uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo del servizio proposto, ha lanciato una nuova offerta: il piano di due anni è in promozione a 2,03 euro al mese, a cui si aggiungono 4 mesi extra in regalo. In più, qualora il servizio non soddisfi le proprie aspettative, si può contare sulla garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni.

La VPN di CyberGhost si distingue rispetto alla concorrenza per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, a fronte di una velocità superiore alla media della concorrenza, senza per questo rinunciare alle funzionalità di sicurezza indispensabili per offrire un servizio di qualità.

CyberGhost VPN in offerta a 2,03 euro al mese per 2 anni

Tra i principali punti di forza della VPN di CyberGhost figura la velocità di connessione superiore agli altri servizi concorrenti. Questo offre un significativo vantaggio se si sceglie di attivare un servizio di questo tipo per guardare un evento in diretta in streaming o per giocare senza limitazioni di banda.

Se si guarda al prezzo di appena 2 euro richiesto per la sottoscrizione del piano di 24 mesi, si potrebbe pensare che i benefici terminino qui. Le cose però stanno diversamente, ed anche per questo numerosi addetti ai lavori sottolineano l’ottimo rapporto qualità-prezzo offerto, tra i più alti nel panorama delle VPN.

Questo lo si deve alle numerose funzionalità di sicurezze incluse, tra cui la crittografia AES a 256 bit (la migliore del settore), la politica no-log, l’utilizzo dei protocolli OpenVPN, IKEv2 e WireGuard, nonché la protezione da perdite DNS e IP.

Grazie all’ultima offerta, è possibile attivare il piano di due anni di CyberGhost VPN a 2,03 euro al mese, con 4 mesi extra gratuiti e la garanzia di rimborso di 45 giorni.