Con CyberGhost VPN accedi a tutti i contenuti online senza limiti

Scegli CyberGhost VPN e rivoluziona la tua navigazione online. Scopri cosa vuol dire accedere a internet senza limiti. Ovunque tu sia potrai visitare qualsiasi sito Web e vedere tutti i contenuti disponibili. I suoi server, sparsi in tutto il mondo, cambieranno totalmente la tua connessione.

Infatti, VPN non è solo sicurezza online. Certo, anche questa offre tutte le caratteristiche necessarie per rendere la tua navigazione al 100% anonima e lo fa anche molto bene. Si parla di crittografia a livello militare infatti. Ma CyberGhost è anche ottimizzazione della connessione.

Rendi più stabile e veloce il flusso dati per navigare o goderti film, serie TV o eventi in streaming senza buffering e fastidiosi rallentamenti. I suoi server offrono una larghezza di banda illimitata che garantisce altissime prestazioni in qualsiasi circostanza. Buono anche quando viaggi molto e la connessione non è delle migliori.

CyberGhost VPN è in offerta a soli 2€

Non perdere altro tempo perché CyberGhost VPN è in offerta a soli 2 euro al mese. Ottieni il massimo della protezione a un piccolo prezzo. Rimarrai a bocca aperta vedendo tutte le funzionalità che questo provider ha da offrirti. Eccone elencate alcune tra le più importanti:

protegge fino a 7 dispositivi simultaneamente;

simultaneamente; larghezza di banda illimitata;

personalizza la tua località dove preferisci;

dove preferisci; protezione WiFi pubblici ;

; protezione totale online con crittografia AES a 256 bit ;

; dati completamente criptati;

kill switch ;

; assistenza clienti 24/7.

Insomma, CyberGhost VPN è davvero completa. Inoltre, la sua politica No-Log garantisce che i tuoi dati non vengono registrati nemmeno da lei. Il suo quartier generale si trova in Romania, Paese molto rigoroso in merito a leggi in materia di privacy. In più non partecipa alla 5/9/14-Eyes Alliance.

Questa società non condivide i tuoi dati con nessuno, nemmeno con ISP ed enti governativi. La tua attività online non viene registrata. Non registra indirizzo IP, siti Web visitati, cronologia di navigazione, durata delle sessioni, uso della larghezza di banda e connessioni al server.

Approfitta subito della mega offerta oggi disponibile prima che termini da un momento all’altro. Ottieni CyberGhost VPN a soli 2 euro al mese. La tua connessione sarà completamente protetta da qualsiasi minaccia, ottimizzata per essere ancora più veloce e illimitata per goderti tutti i contenuti online nel mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.