CyberGhost VPN: due anni in offerta con due mesi gratis

Una delle migliori VPN sul mercato è disponibile ad un prezzo molto interessante. L'abbonamento per due anni a CyberGhost può essere sottoscritto a 1,90 euro/mese, ottenendo due mesi gratuiti. La software house rumena, nel settore da oltre 15 anni, promette il massimo livello di privacy, sicurezza e prestazioni.

CyberGhost VPN: 26 mesi con lo sconto dell'84%

CyberGhost VPN possiede una rete di oltre 7.100 server in più di 90 paesi. Trovare quello che soddisfa le proprie esigenze è piuttosto semplice. Ci sono anche server ottimizzati per il download P2P, per il completo anonimato (NoSpy) e soprattutto per accedere ai cataloghi esteri dei principali servizi di streaming, aggirando le restrizioni geografiche.

Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. I protocolli supportati dalla VPN sono: WireGuard, OpenVPN, L2TP/IPSec e IKEv2. È possibile utilizzare CyberGhost su Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, router, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione.

Oltre che dalla politica no-log, la privacy è garantita dalla funzionalità Kill Switch che interrompe automaticamente l'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN (non viene quindi svelato il vero indirizzo IP del dispositivo).

L'abbonamento per due anni con due mesi gratis (che permette di usare fino a sette dispositivi in contemporanea) è disponibile in offerta a 1,90 euro/mese (sconto dell'84%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Amazon Pay e Bitcoin. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni.