Cyberghost VPN in offerta a 2,11 euro al mese

Sei alla ricerca di una VPN sicura ed economica? Per chi non ha mai utilizzato una VPN, non possiamo non citare tra i vantaggi quello di avere la possibilità di impostare la località che preferisci tre le oltre 100 di ben 91 paesi e tenere contemporaneamente nascosto il tuo indirizzo. Affidandoti a Cyberghost, grazie alla crittografia AES a 256 bit, hai la certezza che la tua connessione internet sia completamente protetta.

Ma cosa rende effettivamente Cyberghost del tutto speciale? Cyberghost ti dà la possibilità di rafforzare la tua privacy digitale a soli 2,11 euro al mese per 2 anni. Il perché abbiamo deciso di parlare di questa promozione non è banale dato che si tratta di una delle migliori offerte attualmente presenti sul web. Scopriamo di più insieme!

Cyberghost evita di registrare non solo il tuo indirizzo IP e i siti web visitati, ma anche la cronologia della navigazione, la durata delle sessioni delle navigazioni e la connessione al server VPN.

Massima velocità e larghezza di banda illimitata sono alcuni dei punti chiave che caratterizzano Cyberghost e che ti permettono dunque di non dover avere a che fare con lunghi e lenti tempi di caricamento.

Come già accennato, la VPN ha come obiettivo principale di proteggere la tua privacy e il tuo anonimato online cosi da non condividere i tuoi dati importanti mentre navighi sul web.

Chi di noi al giorno d’oggi non visita numerose pagine web che, a volte, nascondono minacce e attacchi hacker? Purtroppo, il rischio è sempre elevato. CyberGhost è priva di rischi e funziona con tutti i dispositivi cosi da permetterti di navigare con qualsiasi dispositivo, mantenendo al sicuro i tuoi dati e la tua privacy.

Non sei ancora sicuro di procedere all’acquisto? Non temere, se non sei soddisfatto Cyberghost riserva per te una garanzia di rimborso entro 45 giorni dall’acquisto.

