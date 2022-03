CyberGhost VPN: meno di 2 euro/mese per tre anni

L’uso delle VPN è in costante aumento, soprattutto nei paesi dove è impossibile accedere liberamente a siti censurati dal governo. Una delle migliori sul mercato in termini di prestazioni, sicurezza e privacy è CyberGhost. Sfruttando la promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per tre anni con uno sconto dell’83%.

CyberGhost VPN: solo 1,99 euro/mese

CyberGhost è tra le VPN con il maggior numero server: sono oltre 7.800 posizionati in 91 paesi. È piuttosto semplice quindi trovare quelli che garantiscono l’anonimato assolute e permettono di aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming, della censura e dei provider Internet. Alcuni sono ottimizzati per specifiche attività, come il P2P (torrenting).

CyberGhost supporta i protocolli WireGuard, OpenVPN, L2TP/IPSec e IKEv2. Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit, mentre la privacy è garantita dalla politica no-log (non viene registrata l’attività online) e dalla funzionalità Kill Switch (l’accesso ad Internet viene automaticamente interrotto, se cade la connessione alla VPN, quindi non viene svelato il vero indirizzo IP del dispositivo).

CyberGhost è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, smart TV, router, Xbox, PlayStation e browser (Chrome e Firefox) tramite estensione. È sufficiente un unico abbonamento per usare la VPN su sette dispositivi in contemporanea.

Grazie all’offerta attuale è possibile sottoscrivere l’abbonamento per tre anni a 1,99 euro/mese (sconto dell’83%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Amazon Pay e Bitcoin. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.