Cyberghost VPN, metti al sicuro i tuoi dati a soli 2 euro al mese

Vuoi mettere i tuoi dati al sicuro e non sai come fare? Grazie alla VPN di Cyberghost potrai navigare sul web in sicurezza e in totale anonimato. L’obiettivo di Cyberghost è quello di tutelare la tua privacy e proprio per questo mantiene i tuoi dati anonimi, non condividendoli con occhi indiscreti e neppure con ISP e enti governativi.

La navigazione sul web nasconde tante volte pericolose minacce che mettono a rischio la privacy dei nostri dati sensibili. Nascondere le attività su internet a chiunque tenti di scrutarla al giorno d’oggi è fondamentale.

CyberGhost VPN cripta il tuo traffico online e nasconde il tuo vero indirizzo IP, a prescindere dalla tua attività: streaming, scambio di torrent, gaming, acquisti, operazioni bancarie o semplice navigazione saranno sempre protetti.

Cyberghost ti permette anche di:

impostare la località che preferisci tenendo nascosto il tuo indirizzo. Potrai dunque scegliere tra le località di ben 91 paesi e accedere a offerte esclusive limitate per regione o paese differenti dalla tua.

tenendo nascosto il tuo indirizzo. Potrai dunque scegliere tra le località di ben 91 paesi e limitate per regione o paese differenti dalla tua. avere una connessione internet completamente protetta grazie alla crittografia AES a 256 bit.

utilizzare il Wi-Fi pubblico offrendo una protezione davvero ottimale senza che terzi possano accedere ai tuoi dati personali.

Proteggere i tuoi dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Linux, o la tua SmartTv adesso è possibile grazie a Cyberghost che ti permette di collegare fino a 7 dispositivi, tutelandoli da qualsiasi minaccia online.

Grazie allo sconto dell’82% puoi avere l’ abbonamento di 26 mesi al costo mensile di soli 2,19 euro che include accesso gratuito a privacy guard, Cyberghost ID Guard, ottimizzatore premium pc e accesso ai server noSpy. Ottieni il piano e se non sarai soddisfatto avrai la garanzia di rimborso entro 45 giorni: se non ti soddisfa al 100%, puoi avere un rimborso senza alcun problema e senza dover spiegare il motivo, ma siamo sicuri che non te ne pentirai!

