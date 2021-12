CyberGhost VPN: 3 anni di privacy a 1.89 €/mese!

“Sei stato buono o cattivo? Nessuno lo saprà. Ottieni 3 anni di privacy digitale per 1.89€/mese“. Con questo slogan CyberGhost VPN ha deciso di fare un grosso regalo agli utenti in cerca di un servizio che gli garantisca massima privacy e sicurezza quando navigano online.

Lo sconto è di quelli mostruosi, quasi un regalo. Dato che si tratta di uno sconto dell'84%, visto che il servizio normalmente costerebbe quasi il doppio. E non finisce qui! Si beneficerà anche della possibilità di usufruire della possibilità di recedere dal servizio con contestuale rimborso entro 45 giorni dall'attivazione della promozione.

Cosa volere di più? Scopriamo altro della maxi promozione CyberGhost VPN.

CyberGhost VPN vantaggi

Scopriamo i vantaggi di questa promozione.

Massima protezione ovunque ti trovi

Con CyberGhost VPN, non si è più tracciabile e si naviga in forma anonima. Ciò grazie ai protocolli VPN e agli standard di crittografia migliori del settore, che proteggono da hacker e intrusi anche quando si utilizza una rete Wi-Fi non propria ed eventualmente neanche protetta.

Massima velocità di navigazione

Con CyberGhost VPN non occorre più scegliere tra velocità e sicurezza quando è possibile averle entrambe. I server all'avanguardia di questo servizio offrono connessioni istantanee e velocissime.

Facilità di utilizzo

In più, questo affidabile servizio VPN è pure facile da usare: basta cliccare su un pulsante.

Protezione Privacy su un massimo di 7 dispositivi

La sicurezza dei dati online non si ferma a un dispositivo, ma occorre preservarla a tutti i dispositivi che ormai abbiamo sempre connessi a Internet. Serve la protezione di una VPN. Con questo servizio, è possibile godere di una connessione VPN sicura su un massimo di 7 dispositivi contemporaneamente. La sicurezza VPN all'avanguardia, insieme a una severa politica No Log, garantisce il totale anonimato dei dati su tutte le app e le piattaforme.

CyberGhost VPN: opinioni

Ecco qualche opinione sul servizio VPN offerto da CyberGhost:

Harold Alley Jr:

Di tutte le VPN che ho provato, CyberGhost è la più veloce. Per non parlare della loro politica di no tracking e no log. Tutto questo, unito al gran numero di server in tutto il mondo, significa che puoi davvero personalizzare le tue attività di navigazione e p2p senza paura di perdere la privacy.

Ray Walsh, Esperto in privacy digitale presso ProPrivacy: