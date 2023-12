CyberGhost VPN, proteggi la tua privacy a soli 2€ al mese

CyberGhost VPN è la VPN priva di rischi! Il suo obiettivo infatti è quello di proteggere la tua privacy e il tuo anonimato online ogni volta che effettui un accesso sul web. Per fare ciò, CyberGhost, a differenza di altre VPN, non condivide i tuoi dati con occhi indiscreti, neppure con gli ISP e gli enti governativi. Con CyberGhost navighi online in totale anonimato, hai garanzia di rimborso entro 45 giorni e tanto altro! Scopriamo insieme tutte le caratteristiche che la contraddistinguono!

Per accedere online usi dispositivi differenti, tra smartphone, PC e tablet? Non preoccuparti perchè CyberGhost VPN ha un’app adatta a qualsiasi esigenza. Sei infatti libero di proteggere i tuoi dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Linux e non solo. Se sei un appassionato di gaming e streaming puoi anche proteggere le console di gioco e smart TV.

Grazie ad una speciale offerta, oggi puoi ottenere CyberGhost pagando solamente 2,03 euro al mese. Con l’obiettivo di offrirti la massima sicurezza contro tutte le minacce online hai la possibilità di collegare fino a 7 dispositivi.

CyberGhost: la VPN priva di rischi

CyberGhost non è la classica VPN! CyberGhost fornisce larghezza di banda illimitata per consentirti di dimenticare i tempi di caricamento lenti e il costante buffering. Al fine di ottimizzare le prestazioni durante la navigazione, grazie alla crittografia AES a 256 bit hai la certezza che la tua connessione Internet sia completamente protetta in qualsiasi momento. Oltre a ciò, non mancano apposite funzioni progettate per la sicurezza, split tunneling e kill switch.

Approfitta subito della promozione con piano di 2 anni: paghi solamente 2,03 euro al mese e ricevi 4 mesi gratuitamente. Ricorda che se non sei soddisfatto hai la garanzia di rimborso di 45 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.