CyberGhost VPN: risparmia l'82% con la nuova offerta estiva

Se sei alla ricerca di una VPN premium dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, segnaliamo l’ultima offerta estiva di CyberGhost, uno dei fornitori punto di riferimento in questo settore. Il piano di due anni è in sconto dell’82%, con un prezzo pari a 2,19 euro al mese. In più, gli utenti hanno la possibilità di esercitare la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 45 giorni dalla data di acquisto.

Velocità dei server VPN, privacy senza registri e compatibilità con tutte le principali piattaforme oggi in uso sono i punti di forza di CyberGhost, che si conferma come uno dei migliori servizi di rete virtuale privata per rapporto qualità-prezzo.

CyberGhost: il piano di due anni a 2,19 euro al mese

Uno dei fiori all’occhiello di CyberGhost VPN è l’ampia rete di server ottimizzati per lo streaming. Tra i servizi inclusi si annoverano Hulu, CBC, Max, Prime Video, Disney+, Netflix, Eurosport e YouTube TV.

Un altro elemento di forza è la navigazione in completo anonimato, tanto che la propria attività web resta invisibile agli occhi di ISP (Internet Service Provider), inserzionisti e cybercriminali. A proposito di quest’ultimi, il servizio di CyberGhost offre una protezione avanzata contro gli attacchi digitali e le minacce informatiche anche quando si è connessi alle reti Wi-Fi pubbliche.

A tutto questo si aggiunge una piena compatibilità con i dispositivi più diffusi, vale a dire PC Windows, Mac, iPhone, device Android, Android TV, Apple TV, macchine Linux, Chrome, Firefox, Fire TV e console per videogiochi.

Grazie alla nuova offerta in corso, è possibile sottoscrivere il piano di due anni di CyberGhost in offerta a 2,19 euro al mese, con due mesi di servizio extra in regalo più la garanzia di rimborso di 45 giorni.