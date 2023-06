Cyberghost VPN, scopri l'offerta a 2,11 euro al mese

Le VPN offrono una rete privata virtuale che consente all’utente di accedere in anonimato e, dunque, in sicurezza a reti pubbliche e private. Le ore che trascorriamo sul web sono talmente tante che è quasi impossibile quantificarle, cosi come i siti web che visitiamo per studio, lavoro o semplicemente per puro passatempo.

Trascorrere molto tempo online naturalmente espone ad un maggior rischio di minacce i nostri dati personali. Scegliere un servizio come la VPN di Cyberghost è indispensabile per dire addio a qualsiasi preoccupazione e navigare sul web in anonimato anche quando si accede a reti pubbliche.

Non mai utilizzato una VPN prima d’ora e non sai come funziona? Affidandosi a CyberGhost VPN è possibile avere un servizio in grado di criptare il tuo traffico online e nascondere il vero indirizzo IP indipendentemente dall’attività che viene svolta. Qualsiasi azione deciderai di svolgere, tra gaming, streaming, operazioni bancarie, queste saranno tutte completamente protette da qualsiasi minaccia.

Se il tuo obiettivo è quello di proteggere i tuoi dati ma comunque di spendere una somma di denaro ridotta, Cyberghost è perfetto per te! Grazie alla grande offerta dell’82% puoi avere l’abbonamento di 2 anni + 3 mesi gratis al costo mensile di soli 2,11 euro che include accesso gratuito a privacy guard, Cyberghost ID Guard, ottimizzatore premium pc e accesso ai server noSpy. tuttavia, hai la possibilità di impostare la località che preferisci tenendo nascosto il tuo indirizzo, scegliere tra le località di ben 91 paesi e accedendo a offerte esclusive limitate per regione o paese differenti dalla tua e avere una connessione internet completamente protetta grazie alla crittografia AES a 256 bit.

