CyberGhost: VPN sicura e performante a soli 1,99€ al mese

Le Virtual Private Network sono ormai uno strumento molto diffuso, vista la loro straordinaria utilità. Che si tratti di pura sicurezza, di privacy o di aggirare limitazioni territoriali, la possibilità di utilizzare un server per filtrare il proprio server è ambita da pressoché chiunque navighi online.

Bisogna però soffermarsi sulle caratteristiche del singolo provider per capire se la VPN con cui stiamo sottoscrivendo un abbonamento è davvero quello che promette di essere.

Un servizio che non offre soluzioni adeguate a livello di crittografia o che non adotta un’adeguata politica no log, di fatto, serve a poco. Allo stesso tempo, soluzioni che propongono pochi nodi (spesso sovraffollati) non sono in grado di garantire performance degne di tale nome.

Dunque, qual è la miglior soluzione senza spendere una cifra esagerata? In questo contest, CyberGhost appare come uno dei nomi più apprezzati a livello mondiale.

CyberGhost offre tutto ciò che stai cercando in una VPN a un prezzo più che accettabile

Quando si parla di questa piattaforma, la prima parola che viene in mente è privacy.

Grazie alla sede in Romania infatti, CyberGhost non deve sottostare a particolari leggi che obbligano i provider a mantenere registri sulle attività dei singoli iscritti. Di fatto, l’azienda non registra dati come:

indirizzo IP

siti visitati

cronologia di navigazione

uso della banda

e altri dati di questo tipo. La crittografia AES a 256 bit poi, protegge la connessione da tentativi di intromissione di qualunque tipo.

Grazie ai 91 server sparsi per il mondo, Cyberghost si rivela una soluzione ottimale nell’ambito delle VPN per lo streaming. I tanti nodi infatti, permettono di alleviare la pressione del traffico, con un impatto minimo a livello di prestazioni della banda.

La possibilità di sfruttare un singolo account con 7 dispositivi, siano essi computer Windows, macOS, Linux ma anche Android TV, console di gioco nonché dispositivi iOS e Android, rendono ancora più interessante il servizio.

Infine va tenuto conto che con la sottoscrizione triennale, oltre a 3 mesi gratis in più, CybergGhot propone l’83% di sconto sul proprio servizio. Ciò significa che è possibile ottenere una delle VPN più prestanti pagando solo 1,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.