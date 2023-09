CyberLink PowerDirector 20 Ultimate: prezzo BOMBA su Amazon

Se sei un appassionato di video editing o un professionista del settore, il software CyberLink PowerDirector 20 Ultimate è la scelta ideale per soddisfare tutte le tue esigenze. E ora, puoi ottenerlo con uno sconto del 30% su Amazon. Scopri perché questo software è una scelta vincente per chiunque voglia creare video spettacolari. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 97,90 euro.

CyberLink PowerDirector 20 Ultimate: questa offerta può finire da un momento all’altro

Una delle caratteristiche distintive di CyberLink PowerDirector 20 Ultimate è la sua interfaccia intuitiva che rende il processo di editing video estremamente semplice anche per i principianti. Con funzionalità estese e strumenti di editing avanzati, questo software offre un’esperienza fluida e senza problemi.

Le nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale sono un vero punto di forza. Con la selezione degli oggetti, puoi isolare oggetti specifici nei tuoi video per applicare effetti o modifiche in modo selettivo. La rimozione del vento ti consente di migliorare la qualità audio nei tuoi video all’aperto, mentre la funzione di miglioramento del parlato ottimizza la chiarezza del suono. Inoltre, la rimozione del cielo ti permette di sostituire il cielo in modo rapido e semplice per dare ai tuoi video un aspetto più accattivante.

CyberLink PowerDirector 20 Ultimate è pronto ad affrontare le sfide del futuro con la sua capacità di importare video in risoluzione 8K e nuovi formati video come il 21:9 e il 4:5. Inoltre, l’adattamento intelligente della musica di sottofondo ti consente di sincronizzare perfettamente la colonna sonora con il ritmo del tuo video.

Per arricchire ulteriormente le tue creazioni, il software offre pacchetti di effetti e plug-in di alta qualità. Sarai in grado di aggiungere transizioni fluide, titoli creativi e effetti visivi straordinari ai tuoi video. E con l’inclusione di 25 GB di spazio di archiviazione cloud CyberLink per un anno, potrai conservare e condividere facilmente i tuoi progetti con gli altri.

In sintesi, se desideri un software di editing video completo, intuitivo e ricco di funzionalità avanzate, non perdere l’occasione di acquistare CyberLink PowerDirector 20 Ultimate su Amazon con uno sconto del 30%. Prendi il controllo della tua creatività e crea video eccezionali oggi stesso, al prezzo ridicolo di soli 97,90 euro. Non perdere altro tempo, questa offerta può finire da un momento all’altro.

