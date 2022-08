CyberOne è il robot umanoide di Xiaomi

Esattamente un anno fa, Xiaomi aveva presentato CyberDog, un robot quadrupede simile allo Spot di Boston Dynamics. Oggi il produttore cinese ha svelato un nuovo membro della famiglia durante l’evento di lancio del MIX Fold 2 e altri prodotti. CyberOne è un robot umanoide in grado di rilevare le emozioni umane. Xiaomi ha quindi anticipato l’annuncio del Tesla Bot (Optimus).

CyberOne è ancora un prototipo, quindi non è ancora pronto per la distribuzione di massa. Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha tuttavia mostrato i risultati del team di ricerca e sviluppo durante una breve dimostrazione. Il robot è alto 177 centimetri e pesa 52 Kg. Ovviamente è più complesso rispetto a CyberDog sia in termini hardware che software. Ha 21 gradi di libertà, per ognuno dei quali offre un tempo di risposta di 0,5 millisecondi.

I was both nervous and thrilled to interact with him on stage. What did you think of his performance tonight? #CyberOne pic.twitter.com/Je1eXDYEGR

I motori che muovono degli arti superiori hanno una coppia massima di 30 Nm e possono funzionare a 1 Nm per un tocco delicato (nel video si vede CyberOne che consegna un fiore al CEO). Gli arti inferiori hanno invece una coppia fino a 300 Nm. Grazie ad un complesso algoritmo di controllo, il robot mantiene una postura naturale e stabile. Può sollevare fino a 1,5 Kg con una mano e raggiungere una velocità di 3,6 Km/h.

The story of #CyberOne is one of embarking on a new journey of exploration in the field of intelligent robots. We still have a long way to go, but we always believe that something wonderful is about to happen. pic.twitter.com/eQQCxl6p1B

— leijun (@leijun) August 11, 2022