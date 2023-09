Cyberpunk 2077 a -50% per Xbox: occhio all'affare

Una segnalazione veloce per gli appassionati di gaming: la D1 Edition di Cyberpunk 2077 per Xbox One oggi è in sconto a metà prezzo su Amazon. Si tratta di un’ottima occasione per giocare (o rigiocare) uno dei titoli più chiacchierati degli ultimi anni, significativamente migliorato grazie all’ultimo aggiornamento.

Metà prezzo per questa versione di Cyperpunk 2077

Il protagonista è un mercenario urbano dotato di potenziamenti cibernetici, impegnato in un’avventura nelle strade di Night City. Un mondo aperto tutto da esplorare. Questa edizione include bonus come la colonna sonora del gioco, un libretto digitale con una selezione di bozzetti, il manuale di Cyberpunk 2020, sfondi per desktop e mobile e il fumetto digitale Cyberpunk 2077: la tua voce. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

Venduto e spedito da Amazon, è in offerta a soli 14,98 euro. Un ottimo affare, per immergersi nelle atmosfere del gioco sviluppato da CD PROJEKT RED.

Non sappiamo per quanto rimarrà valida l’offerta, il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito per riceverlo con spedizione gratuita direttamente a casa se in possesso di un abbonamento Prime. Verificare le tempistiche della consegna prima di confermare l’ordine: variano in base alla disponibilità.

