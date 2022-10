CyberSecurityMonth: sconto del 76% su SiteGround

Ottobre è il mese europeo della sicurezza informatica: il #CyberSecurityMonth compie 10 anni. La campagna annuale dell’UE è dedicata alla promozione della cyber sicurezza tra i cittadini attraverso attività informative e di sensibilizzazione nelle buone pratiche. In occasione di questo evento, la piattaforma di hosting WordPress gestito SiteGround ha lanciato una speciale promozione: 76% di sconto su tutti i piani di hosting, più il servizio di trasferimento gratuito del sito web gratuito per un periodo di tempo limitato.

SiteGround, cosa includono i piani

La piattaforma offre una serie di ottimi servizi, funzionalità e strumenti rivolti a tutti i webmaster. SSL gratuiti, backup giornalieri, servizio e-mail, toolkit per sviluppatori e strumenti di collaborazione: sono soltanto alcuni tra i numerosi vantaggi offerti da SiteGround, che garantisce prestazioni elevate grazie alla gestione automatica sia della sicurezza che degli aggiornamenti di WordPress.

Non serve essere professionisti per utilizzare SiteGround. Tutti coloro che devono aprire un nuovo sito web potranno fare affidamento al kit WordPress Starter, che include installazione automatica di WordPress con tanto di plugin aggiuntivi. Ma anche ha la necessità di trasferire un sito web già esistente può farlo, grazie al plugin migrator che permette di trasferire i contenuti senza modificarne la configurazione.

I piani di SiteGround e l’offerta in corso

SiteGround mette a disposizione tre piani, per adattarsi alle esigenze di ognuno. StartUp è il più economico, in offerta a 2,99 euro al mese. Adatto ai principianti, include: un sito web, 10 GB di spazio web e 10 mila visite mensili, dominio gratis, SSL gratuito, CDN gratis ed e-mail gratis. Il più venduto è GrowBig, a 5,49 euro al mese. Oltre ai siti web illimitati, 20 GB e 100 mila visite mensili, include tutti i vantaggi del piano economico e PHP più veloce del 30%.

Terzo (e più completo) piano è GoGeek, a 8,49 euro al mese, per professionisti ed e-commerce. Oltre ai servizi già citati, il piano aggiunge gestione del sito in white-label, DNS privato gratuito, più risorse e assistenza prioritaria avanzata. Grazie alla promozione in corso dedicata al #CyberSecurityMonth accessibile tramite questo link, tutti e tre i piani di acquisto sono scontati del 76%. Inoltre, per un periodo di tempo limitato, GrowBig e GoGeek includono il trasferimento gratuito del sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.