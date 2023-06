Cybersicurezza: 1.094 attacchi rilevati in Italia

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha presentato oggi in Parlamento la relazione annuale sulle attività svolte nel 2022. Il Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dell’ACN ha rilevato 1.094 attacchi informatici, 126 dei quali hanno avuto conseguenze per le vittime. L’agenzia ha avviato anche interventi per il potenziamento delle infrastrutture della Pubblica Amministrazione.

Quasi 1.100 attacchi in Italia

La relazione fornisce una panoramica sulle attività, i dati e le progettualità dell’ACN per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022. L’agenzia, costituita nel 2021, ha assunto personale qualificato attraverso i concorsi avviati nel 2022. Su 165 assunti, oltre l’80% è in possesso di laurea specialistica.

Nel corso del 2022 è stato rilevato un deciso aumento delle attività cybercriminali contro le infrastrutture critiche. L’Italia è stato uno dei paesi maggiormente colpiti da malware e attacchi mirati, soprattutto contro il comparto sanitario ed energetico. Il CSIRT ha individuato 1.094 attacchi. La tipologia più frequente è stata la diffusione di malware tramite email (517).

Sono stati inoltre rilevati 203 attacchi di phishing, 130 attacchi ransomware, 126 exploit di vulnerabilità, 103 furti di informazioni e 44 attacchi DDoS. Per quanto riguarda i ransomware, gli attacchi maggiori sono stati effettuati dal gruppo LockBit (42), Conti (12) e ALPHV/BlackCat (8). Molti attacchi DDoS sono invece associati alla guerra in Ucraina. Tra i principali gruppi filo-russi ci sono Killnet e NoName057(16).

Gli attacchi contro la Pubblica Amministrazione sono stati 160, 57 dei quali hanno avuto conseguenze per le vittime (malfunzionamenti e interruzione dei servizi). Quelli più frequenti sono stati ransomware, DDoS e malware. Proprio per rafforzare la resilienza delle PA, l’agenzia ha avviato 129 progetti, sfruttando i fondi previsti dal PNRR.

Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia, ha dichiarato: