Cybersicurezza ospedali: piano della Commissione UE

La Commissione europea ha presentato un piano per migliorare la cybersicurezza del settore sanitario. Gli attacchi informatici agli ospedali sono in aumento e possono rappresentare un grave pericolo per i pazienti. Nella migliore delle ipotesi, i cybercriminali riescono ad accedere ai server e rubare numerosi dati sensibili, come accaduto spesso anche in Italia.

Prevenzione, identificazione e risposta

La digitalizzazione ha già rivoluzionato il settore dell’assistenza sanitaria in Europa, garantendo servizi migliori ai pazienti, come cartelle cliniche elettroniche, telemedicina e diagnostica basata sull’IA. Sono allo stesso tempo aumentati gli attacchi informatici (309 quelli segnalati nel 2023) che possono ritardare le procedure mediche, paralizzare i pronto soccorso e ostacolare servizi essenziali. Nei casi più gravi possono mettere in pericolo la vita dei pazienti.

Il piano d’azione presentato dalla Commissione porterà alla creazione di un ambiente più sicuro e protetto per i pazienti e gli operatori sanitari, rafforzando le capacità di individuazione delle minacce, nonché di preparazione e risposta alle stesse. Le priorità riguardano quindi prevenzione, identificazione e risposta.

La prevenzione degli incidenti verrà rafforzata attraverso specifiche misure, come le linee guida per l’implementazione delle pratiche di sicurezza. Gli Stati membri potranno fornire un contributo finanziario alle strutture ospedaliere più piccole e verranno istituiti percorsi di apprendimento per gli operatori sanitari.

Per migliorare l’identificazione delle minacce verrà sviluppato entro il 2026 un servizio di allarme rapido a livello europeo per trasmettere avvisi in tempo quasi reale. Il piano prevede inoltre un servizio di risposta rapida per ridurre l’impatto degli attacchi informatici.

Azioni specifiche verranno realizzate progressivamente nel 2025 e nel 2026. La Commissione avvierà una consultazione pubblica sul piano d’azione, aperta a tutti i cittadini e alle parti interessate. In base ai risultati verranno aggiunte ulteriori raccomandazioni al piano.