Router Wireless D-Link AC750 a meno di 30 euro

Il Router Wireless Dual Band AC750 DIR-809 della D-Link è un’ottima soluzione per avere una connessione Wi-Fi prestante e stabile ad un prezzo accessibile. Adesso, grazie ad un’esclusiva offerta Amazon che lo porta al prezzo di 26,49 euro, potete avere un dispositivo che combina le recenti specifiche Wi-Fi 802.11ac ad alta velocità con la tecnologia dual-band e porte Fast Ethernet per offrire un’esperienza di rete ottima. L’affidabilità e la portata estesa della tecnologia wireless AC permette di avere una connessione stabile in ogni angolo della vostra casa e nel frattempo le funzionalità avanzate di sicurezza tengono la vostra rete e i vostri dati al sicuro da eventuali intrusi.

Offerta Router Wireless D-Link: il modello AC750 in sconto del 23%

Vediamo l’elenco delle specifiche tecniche offerte dal dispositivo: il router Dual-Band Wireless AC750 DIR-809 usa la tecnologia wireless per offrire alte velocità Wi-Fi fino a 433 Mbps sulla banda di frequenza da 5 GHz e 300 Mbps sulla banda da 2,4 GHz. Sono presenti 3 antenne omnidirezionali, 4 porte per una connessione Ethernet LAN veloce e una per una connessione Ethernet WAN cablata e veloce.

Il router AC750 della D-Link, inoltre, può essere facilmente usato anche per aumentare la copertura della vostra rete Wi-Fi già esistente. Infatti, grazie al supporto multicast, può compiere facilmente la funzione di extender.

Tutto questo in un case moderno dalle dimensioni di 13.3 x 3.8 x 19 cm e un peso di appena 317 grammi che lo rende versatile e facilmente trasportabile. L’offerta di oggi su Amazon con lo sconto di più del 23% sul prezzo di listino è una di quelle da non lasciarsi scappare se cercate un router domestico semplice da utilizzare e affidabile nel tempo.