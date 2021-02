D-Link COVR-1103: la rete mesh con lo sconto

Il sistema di copertura Wifi D-Link, già di per sé tra i più convenienti sulla piazza, è disponibile solo per oggi al prezzo di 109,90 euro con uno sconto del 18% che consente di accedere ad una confezione da 3 per una ottimale copertura di tutto l’ambiente. Che sia per portare la miglior ricezione possibile in ufficio, o che sia per coprire tutti i locali di una abitazione, il sistema COVR-1103 rappresenta a questo prezzo una valida opportunità.

COVR-1103, la rete mesh profuma di low cost

“Ciascun punto Covr“, spiega il gruppo, “supporta Wireless AC Wave 2 a doppia banda ad elevate performance con tecnologia MU-MIMO e velocità combinate fino a 1,2 Gbps“. L’uso combinato dei tre elementi consente di creare una rete mesh con copertura fino a 464 metri quadri, ma l’aggiunta di ulteriori elementi può chiaramente consentire futuri ampliamenti senza dover in alcun modo intervenire né a livello di cablaggio, né a livello software.

Mentre ci si sposta tra i locali, il proprio pc, tablet o smartphone si collegheranno alla rete con maggior copertura, ottimizzando momento per momento le performance di rete. La velocità massima in upstream è pari a 1200 megabit al secondo, mentre le comunicazioni interne sono garantite da crittografia WPA3 per tenere le informazioni al riparo da accessi indiscreti.