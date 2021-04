D-Link DCS-8526LH: design premiato e sconto del 42%

La videocamera D-Link DCS-8526LH ha recentemente ricevuto il premio Red Dot Award 2021 per il design innovativo, ma anche per le sue funzionalità prestazioni. Gli utenti che desiderano acquistarla possono approfittare di un interessante offerta su Amazon. Il gigante dell’e-commerce propone la videocamera al prezzo di 100,66 euro, consentendo un risparmio di circa 74 euro.

D-Link DCS-8526LH con lo sconto del 42%

Caratteristica unica della videocamera è la funzionalità Pan & Tilt. Un motore interno permette la rotazione fino a 340 gradi in orizzontale e l’inclinazione fino a 110 gradi in verticale. Ciò consente di seguire i soggetti inquadrati anche quando si muovono. L’intelligenza artificiale distingue invece tra umani, animali e oggetti. L’identificazione automatica delle persone viene sfruttata per inviare le notifiche, evitando falsi allarmi.

La videocamera registra video a risoluzione full HD e 30 fps. È possibile conservare le riprese sul cloud o salvarle su una scheda microSD inserita nello slot. Supporta inoltre la visione notturna (grazie al sensore ad infrarossi), la comunicazione bidirezionale con altoparlante e microfono, i comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa. La connettività è garantita dai chip WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 e Ethernet (RJ-45).

La configurazione e gestione avviene tramite l’app mydlink. La D-Link DCS-8526LH può essere acquistata su Amazon al prezzo di 100,66 euro, invece di 174,90 euro (sconto del 42%).