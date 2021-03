D-Link DHP-601AV: kit Powerline in offerta su Amazon

In assenza di copertura WiFi o connettività 4G/5G tramite smartphone o router mobile è possibile sfruttare la tecnologia Powerline per trasmettere i dati attraverso l’impianto elettrico. È sufficiente acquistare un kit composto da due adattatori, come il D-Link DHP-601AV disponibile su Amazon con lo sconto del 33%.

D-Link DHP-601AV: kit Powerline a 39,99 euro

Il kit D-Link DHP-601AV è composto da due D-Link DHP-600AV con spina italiana (senza presa passante). Gli adattatori supportano lo standard HomePlug AV2 con velocità massima teorica di 1.000 Mbps (le prestazioni effettive dipendono da vari fattori, tra cui le interferenze sulla linea elettrica).

Sulla parte frontale ci sono tre LED che indicano lo stato di alimentazione, Powerline e Ethernet. Lungo la parte inferiore ci sono invece la porte RJ-45 (Gigabit Ethernet) e il pulsante Simple Connect che permette di attivare la crittografia AES a 128 bit (tenendo premuto per tre secondi) o di effettuare un reset (tenendo premuto per 10 secondi).

L’installazione è molto semplice. Un adattatore deve essere collegato al router tramite cavo Ethernet (nella confezione ce ne sono due), mentre l’altro deve essere collegato al computer. Se non avviene nessuna trasmissione o ricezione di dati entro un certo intervallo di tempo, gli adattatori entrano automaticamente nella modalità di sospensione per ridurre il consumo.

Il kit D-Link DHP-601AV può essere acquistato su Amazon al prezzo di 39,99 euro, invece di 59,99 euro (sconto del 33%).