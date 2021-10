D-Link DWR-2101: il top degli hotspot portatili con Wi-Fi 6 e 5G super scontato

Tra le numerose offerte di Amazon, oggi troviamo un dispositivo rivolto ai professionisti che lavorano in mobilità. Si tratta del D-Link DWR-2101 un hotspot portatile top di gamma che integra tecnologie come il 5G ed il Wi-Fi 6, oggi con uno sconto davvero importante. Come sempre si tratta di offerte limitate, soprattutto nella durata, quindi il suggerimento è di approfittarne subito considerando che talvolta si tratta solo di poche ore.

Hotspot portatile D-Link DWR-2101: caratteristiche tecniche

Il D-Link DWR-2101 è uno dei migliori hotspot portatili attualmente disponibili sul mercato. Si tratta di un dispositivo che fa di velocità ed affidabilità i suoi punti di forza, ragione per cui è consigliato soprattutto per un utilizzo professionale. Innanzitutto, integra la nuovissima tecnologia 5G che garantisce velocità di download fino a 1,6Gbps. Per la comunicazione con i dispositivi connessi, invece, viene utilizzato l’ultimo protocollo Wi-Fi 6 con un sistema dual band che consente velocità di trasferimento combinate fino a 1,8Gbps. Uno dei punti di forza del dispositivo è senza dubbio la versatilità. Possiede, infatti, molteplici modalità di funzionamento, tra cui extender ed access point (AP). Ciò significa che può essere anche collegato ad una rete fissa per condividere la connessione distanti dal modem o con una quantità maggiore di dispositivi. È possibile collegare fino a 32 dispositivi contemporaneamente, e permette la configurazione di una rete guest così da condividere la connessione con la massima privacy.

Tuttavia, il suo punto di forza è senza dubbio con le reti mobili, dove il DWR-2101 mostra le sue potenzialità. Il dispositivo è estremamente piccolo, tanto da stare tranquillamente in tasca. Il display touch screen a colori consente di monitorare la rete ed impostare qualsiasi parametro. Ottima la batteria, ricaricabile e removibile, che offre ben 14 ore di utilizzo continuato. La possibilità, però, di portare con sé batterie aggiuntive consente di raggiungere autonomie ben superiori, con una spesa tutto sommato contenuta. Non manca neanche una porta RJ45 Gigabit LAN per utilizzare il dispositivo come router. Ottima la sicurezza che supporta persino il protocollo WPA3. Parliamo quindi di un dispositivo ad elevate prestazioni, ideale per chi necessita di una connessione veloce e stabile in qualsiasi circostanza. Tuttavia, rimane una valida alternativa alla rete fissa anche per sessioni di gioco multiplayer o la visione di contenuti in streaming fino ad 8K.

Grazie ad uno sconto del 30%, il D-Link DWR-2101 è acquistabile su Amazon a soli 294,80 euro per un risparmio di addirittura 129,19 euro sul prezzo di listino. Un vero affare.