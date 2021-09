D-LINK: la sua telecamera di sicurezza la paghi la metà

La telecamera di sicurezza di D-Link è in promozione su Amazon ad appena €64,90. Con un risparmio che arriva quasi alla metà del prezzo, hai l'occasione di portarti a casa un sistema di sicurezza veramente eccezionale. In più con le spedizioni Prime arriva in un solo giorno ma se non sei membro non ti preoccupare perché comunque le consegne sono gratuite.

D-Link: cosa devi sapere su questa telecamera di sicurezza

La telecamera che è stata studiata da D-Link ti permette di tenere la tua casa al sicuro con una spesa pressoché minima. Super intelligente è perfetta per l'interno e inoltre con la sua estetica molto accattivante non solo la posizione dove vuoi ma non dà nell'occhio ed è super comoda da utilizzare. In particolar modo ti faccio sapere che è disponibile in colorazione bianca.

La sua lente registra video in full HD quindi non avrai nessun problema di qualità. Anche durante le ore notturne è un vero portento visto che possiede un visore che si adatta completamente alla condizione ambientale e registra filmati senza mai incontrare difficoltà. Non manca ovviamente all'appello un sistema di rilevamento multizona che ti permette di ricevere delle notifiche lampo se all'interno della stanza viene rilevato un movimento strano e che potrebbe destare sospetti.

Infatti con l'applicazione per lo smartphone hai tutto sotto controllo anche quando non sei in casa. Ti basta aprirla per poter dare uno sguardo e accertarti che tutto sia nella norma. In più con l'audio bidirezionale puoi persino interagire eventualmente con le persone che si trovano all'interno della casa.

Se nella tua abitazione non mancano all'appello gli assistenti intelligenti come Amazon Alexa e Google Assistant, sappi che potrai sfruttare anche loro display da poter vedere cosa succede in ogni momento.

Acquista subito questa telecamera di sicurezza di D-Link su Amazon a soli €64,90. L'ordine la ricevi a casa in un paio di giorni con le spedizioni Prime, ma se non sei cliente non ti preoccupare perché le spedizioni sono comunque gratuite in tutta Italia.