D-Link: mini presa smart in offerta su Amazon a 16,99€

D-Link DSP-W118 è il nome completo della mini presa smart in offerta oggi su Amazon a 16,99€. Si tratta di uno delle prese intelligenti più acquistate, in vendita di listino a 29,99€, oggi viene venduta quasi a metà prezzo, con un risparmio di 13€.

Rispetto alle classiche soluzioni smart di questo tipo, la mini presa D-Link ha un design più compatto e discreto, disponibile nella sola colorazione bianca. La connessione elettrica è di tipo Schuko, compatibile anche con le spine italiane classiche, la parte superiore del dispositivo ospita un pratico pulsante di accensione/spegnimento che attiva e disattiva l’alimentazione del dispositivo ad essa collegato.

D-Link: Amazon Alexa e Google Assistant

Trattandosi di una presa smart dotata di WiFi non può mancare la compatibilità con i dispositivi della serie Amazon Echo e Google Home, grazie ai rispettivi assistenti vocali. La D-Link DSP-W118 si connette agli apparati domotici di casa e permette il controllo remoto tramite i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Si può collegare una lampada, una TV o un qualunque dispositivo alimentabile tramite corrente elettrica, l’apparato connesso si accenderà o spegnerà una volta impartito lo specifico comando vocale, ad esempio “Alexa accendi la stampante!” o anche “Hey Google spegni la TV”.

La comodità dei comandi vocali non ha prezzo, una volta avuto un assaggio di domotica in casa o in ufficio non si riesce più a farne a meno. La mini presa smart D-Link è in sconto su Amazon a 16,99€, con un risparmio complessivo del 43%.

Ricordiamo inoltre che per sfruttare appieno questo prodotto è necessario dotarsi di un dispositivo della serie Amazon Echo o Google Home, in forte offerta su Amazon c’è il nuovo Echo Dot di 4a generazione .

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.