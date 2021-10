Da 0 ad hacker: il corso per principianti in offerta al 79% di sconto

Il mondo dell'ethical hacking ti ha sempre affascinato, ma non sai da dove iniziare? Grazie al corso Udemy per aspiranti ethical hacker, in offerta a 18,99 euro, non solo imparerai tutti i trucchi e segreti del “mestiere”, ma ti addentrerai anche nel mondo della Sicurezza Informatica, utilissimo per proteggere la tua privacy online.

Il corso promette di affrontare il tema dell'ethical hacking da un punto di vista differente, da cui pochi osservano. Avrai così l'occasione di dare un taglio netto alla complessità che caratterizza questo settore, e per farlo imparerai a ridurre al minimo l'esecuzione di comandi dal terminale e l'eventuale scrittura di codice. In poche parole, per tutta la durata del corso utilizzerai soltanto strumenti e tool che siano accessibili tramite un'interfaccia grafica, compatibile con sistemi Windows e Linux.

Da 0 ad Hacker per Principianti

L'obiettivo del corso? Comprendere il concetto, il modus operandi e tutto il processo di hacking rimuovendo tutto ciò che non è strettamente necessario. Un esempio è la programmazione di lunghissimi comandi o l'utilizzo di un linguaggio di programmazione. Entrando nel dettaglio, percorrerai tutte le fasi di un penetration test, che verrà semplificato e analizzato passo dopo passo nell'installazione di ogni strumento o tool utilizzati.

Il corso da zero ad hacker per principianti è in super offerta al 73% di sconto, con un prezzo finale di 18,99 euro. Le lezioni sono rivolte principalmente a tutti coloro che sono interessati alla sicurezza informatica, a capire come effettuare un penetration test o in ogni caso a chiunque sia appassionato alle tematiche della cyber security.