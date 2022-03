Da 1 a 4 in una sola mossa: il mini Hub USB C che ti serve (14€)

Hai una sola porta USB a portata di mano o addirittura ne hai zero? Non ti preoccupare perché Amazon ti copre le spalle con questo fantastico mini hub USB C che sfrutti in un solo secondo. Portartelo a casa è un attimo, è sufficiente collegare il coupon in un click e aggiungerlo al carrello. Risultato finale è una spesa di appena 14€ per un prodottino di prima qualità di cui hai disperatamente bisogno.

Le spedizioni sono velocissime e gratuite in tutta Italia, se sei abbonato Prime non devi preoccuparti di altro.

Mini Hub USB C: quello che stavi cercando a prezzo irrisorio

Ormai i dispositivi moderni sono ultra slim, ultra slick, ultra fighi ma a qualcosa devono pur rinunciare. Da molte parti, ad esempio sui dispositivi MacBook, trovi tante porte type C ma se devi collegare un classico USB come fai?

Ecco qua che entra in gioco il mini HUB che in una sola mossa ti salva. Infatti ha un connettore tipo C che colleghi a questo genere di prodotti, ma nello stesso esatto momento in cui lo connetti, inizia a funzionare e ti offre ben 4 porte aggiuntive. Mouse, stampanti, webcam, tastiere, pendrive. Ci colleghi di tutto e di più senza più preoccuparti.

Non ti pone limiti neanche in termini di velocità: tu utilizzalo a più non posso, lui sarà il tuo nuovo braccio destro.

Per il prezzo che ha, insomma, è proprio un salvavita. Uno dei più economici sul mercato che però ti regala una qualità elevatissima. Cosa aspetti? Secondo me quel coupon lo dovresti collegare all’istante. Il prezzo finale scende ad appena 14€ e qualche centesimo e lo acquisti su Amazon con un click.

