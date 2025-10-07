Da 200€ a 159€: il nuovo sconto Amazon sugli AirPods 4 è da prendere al volo

Da 200 a 159 euro! Questo è il nuovo sconto firmato Amazon sugli Apple AirPods 4 con Cancellazione Attiva del Rumore. Questi super auricolari oggi costano niente. Mettili subito in carrello adesso a questo prezzo favoloso. Sin dal primo ascolto sarà per te amore. Un vero e proprio prodotto premium.

Infatti, pur non avendo i classici tappi in-ear, questi auricolari assicurano una cancellazione del rumore molto importante. Una novità per questa tipologia di auricolari. Potrai scegliere tra:

audio adattivo , che controlla i rumori ambientali in modo intelligente e in base a dove ti trovi;

, che controlla i rumori ambientali in modo intelligente e in base a dove ti trovi; modalità trasparenza , che ti lascia in contatto con il mondo esterno;

, che ti lascia in contatto con il mondo esterno; rilevamento conversazione, che abbassa il volume quando qualcuno ti sta parlando.

AirPods 4 ANC: potenza e qualità al tuo servizio

Gli Apple AirPods 4 ANC sono potenti. Grazie al Chip H2 e alla funzione “Isolamento Vocale” hai chiamate più nitide. Inoltre puoi interagire con Siri a mani libere. L’Audio Spaziale personalizzato è un’altra chicca per questa tipologia di auricolari. Così anche tu ti sentirai al centro della musica. Acquistali adesso a soli 159 euro in offerta su Amazon.

Tanta autonomia per questi gioiellini del suono. Con la Custodia di Ricarica ti assicurano fino a 30 ora di ascolto. Invece, con una singola ricarica ti assicurano fino a 5 ore di ascolto che diventano 4 ore di ascolto con la Cancellazione del Rumore abilitata.

Insomma, non farteli scappare a questo prezzo su Amazon! Mettili in carrello a soli 159 euro, invece di 199 euro!