Da CAPOGIRO questa chiavetta USB 2 in 1, 32 GB a soli 7€

Che dirti se non che questa chiavetta USB doppia è una rivoluzione. Pensare di pagarla appena 6,99€ su Amazon è già un affarone quindi che stai ancora facendo? Portatela subito a casa aggiungendola al carrello e non ci pensare due volte: la tua vita la rivoluzioni.

Con spedizioni gratuite e immediate grazie ai servizi Prime, è un gioiellino che ti serve senza ombra di dubbio.

Chiavetta USB: due connettori per utilizzarla ovunque

So benissimo che quando ti serve, la chiavetta USB che hai a casa sembra giocare a nascondino. Ma non farti più problemi perché è arrivata finalmente l’ora di un upgrade. Per questo motivo ti sto consigliando questo gioiellino che ha due connettori. Cosa ci fai? Di tutto e di più.

Prima di scoprire come li sfrutti ti voglio fare solo un appunto: 32 GB sono ottimi per un utilizzo quotidiano soprattutto perché diciamocelo, fa figo averla di tagli maggiori ma poi la sfrutti?

In ogni caso da una parte ha un connettore di tipo C e dall’altra ha un classico connettore USB A. In questo modo la colleghi a qualsiasi dispositivo senza scendere a compromessi. La tecnologia avanza ed è per questo che la puoi connettere praticamente anche a smartphone e tablet e dispositivi di ogni genere. Non porti limiti visto che lei non ne ha.

Finalmente un prodottino che sfrutti ogni giorno e a pieno.

Acquista al volo questa fantasmagorica chiavetta USB da 32 GB a soli 6,99€ su Amazon senza perdere neanche un minuto in più. Ne approfitti al volo e non paghi nessun costo di spedizione grazie ai servizi Prime. Come fai? Ti basta essere abbonato ed il gioco è fatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.