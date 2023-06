Da Grandi: come vedere il film in streaming

Appena arrivato sulla piattaforma, Da Grandi è già schizzato al primo posto tra i film più visti dal pubblico in Italia: lo puoi guardare in streaming gratis su Prime Video anche tu, ti basta solo un abbonamento Prime attivo. Non l’hai ancora fatto? Puoi iniziare il mese di prova senza alcuna spesa, così da poter accedere a costo zero a tutti i contenuti del servizio e farti trovare pronto per l’appuntamento con il Prime Day dell’11 e 12 luglio.

Guarda il streaming il film Da Grandi

La regia è di Fausto Brizzi. È una sorta di remake (o reboot in chiave moderna) del classico Da Grande del 1987, allora magistralmente interpretato da Renato Pozzetto. Riportiamo di seguito la sinossi, utile per un’introduzione alla storia raccontata.

Marco, Tato, Serena e Leo hanno otto anni e sono amici inseparabili. La sera del compleanno di Marco si ritrovano a spegnere le candeline ed insieme esprimono lo stesso desiderio: diventare grandi. Il tempo di una notte ed eccoli magicamente coetanei dei loro genitori ma con i comportamenti e i pensieri tipici dei bambini… ma sarà tutto come immaginavano?

Tra gli attori troviamo Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Enrico Brignano e Ilenia Pastorelli. Le riprese sono iniziate nell’aprile 2022, il debutto nelle sale è invece datato aprile 2023 e ora arriva su piattaforma.

Tra le new entry in streaming gratis su Prime Video, oltre a Da Grandi, ci sono anche lo spettacolo Una Famiglia in Prestito di Aurora Leone (The Jackal), la serie Love Club, il film Medellin con Mike Tyson, È colpa mia?, Uno splendido disastro, The Grand Tour: Eurocrash, Il primo giorno della mia vita, Grazie ragazzi, Creed III, Pesci Piccoli dei The Jackal e Il Grande Giorno. Come scritto in apertura, è sufficiente un abbonamento Prime attivo o, in alternative, approfittare del mese di prova senza spese.