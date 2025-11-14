Da Hostinger il Black Friday è ora: 85% di sconto sul website builder e 3 mesi extra

Hostinger ha comunicato la sua offerta per il Black Friday: c’è uno sconto dell’85% sul servizio website builder con AI, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo e un dominio gratuito per un anno. Il piano che beneficia di questo sconto si intitola Website Builder Premium, con l’offerta valida sul piano della durata di 48 mesi (si rinnova a 9,99 euro al mese).

Grazie dunque all’offerta del Black Friday, il piano Website Builder Premium di Hostinger è disponibile al prezzo scontato di 1,95 euro al mese. Gli utenti che lo scelgono possono creare un sito web, avere a disposizione 2 GB di memoria per i propri file, 5 pagine e una casella di posta elettronica gratis per un anno.

Creare un sito in pochi minuti con l’AI Website Builder

Il vantaggio principale del piano website builder con AI del provider Hostinger è il tool website builder basato sull’intelligenza artificiale, che offre la possibilità a tutti di creare un sito web in tre passaggi. La parola “tutti” non è scelta a caso, dato che con questo strumento chiunque, anche quindi chi non ha alcuna conoscenza in ambito informatico o di programmazione, può aprire un sito partendo da zero, realizzando così il proprio sogno di avere un progetto online tutto suo.

La realizzazione di un sito web con Hostinger avviene appunto in tre passaggi:

breve descrizione di ciò che si ha in mente per il proprio progetto, dopodiché l’AI costruirà la prima bozza del sito assegnandoli fin da subito un aspetto professionale

di elementi, colori e font del sito appena creato dal website builder con AI, nella maniera più semplice possibile scelta del dominio per il nuovo sito e pubblicazione immediata

La promozione del Black Friday, grazie alla quale è possibile risparmiare l’85%, è valida per un periodo di tempo limitato.