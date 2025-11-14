 Da Hostinger il Black Friday è ora: 85% di sconto sul website builder e 3 mesi extra
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Da Hostinger il Black Friday è ora: 85% di sconto sul website builder e 3 mesi extra

Il website builder con AI a prezzo stracciato, più un dominio gratuito per un anno e 3 mesi extra in regalo.
Da Hostinger il Black Friday è ora: 85% di sconto sul website builder e 3 mesi extra
Informatica Cloud & Hosting
Il website builder con AI a prezzo stracciato, più un dominio gratuito per un anno e 3 mesi extra in regalo.
Freepik

Hostinger ha comunicato la sua offerta per il Black Friday: c’è uno sconto dell’85% sul servizio website builder con AI, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo e un dominio gratuito per un anno. Il piano che beneficia di questo sconto si intitola Website Builder Premium, con l’offerta valida sul piano della durata di 48 mesi (si rinnova a 9,99 euro al mese).

Grazie dunque all’offerta del Black Friday, il piano Website Builder Premium di Hostinger è disponibile al prezzo scontato di 1,95 euro al mese. Gli utenti che lo scelgono possono creare un sito web, avere a disposizione 2 GB di memoria per i propri file, 5 pagine e una casella di posta elettronica gratis per un anno.

Pagina offerta Hostinger

website builder premium 1,95 euro hostinger

Creare un sito in pochi minuti con l’AI Website Builder

Il vantaggio principale del piano website builder con AI del provider Hostinger è il tool website builder basato sull’intelligenza artificiale, che offre la possibilità a tutti di creare un sito web in tre passaggi. La parola “tutti” non è scelta a caso, dato che con questo strumento chiunque, anche quindi chi non ha alcuna conoscenza in ambito informatico o di programmazione, può aprire un sito partendo da zero, realizzando così il proprio sogno di avere un progetto online tutto suo.

La realizzazione di un sito web con Hostinger avviene appunto in tre passaggi:

  • breve descrizione di ciò che si ha in mente per il proprio progetto, dopodiché l’AI costruirà la prima bozza del sito assegnandoli fin da subito un aspetto professionale
  • personalizzazione di elementi, colori e font del sito appena creato dal website builder con AI, nella maniera più semplice possibile
  • scelta del dominio per il nuovo sito e pubblicazione immediata

La promozione del Black Friday, grazie alla quale è possibile risparmiare l’85%, è valida per un periodo di tempo limitato.

Pagina offerta Hostinger

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Un anno di hosting gratuito con IONOS: lancia il tuo sito web senza costi

Un anno di hosting gratuito con IONOS: lancia il tuo sito web senza costi
Il Black Friday di Internxt: -90% su tutti i piani cloud a vita

Il Black Friday di Internxt: -90% su tutti i piani cloud a vita
Addio abbonamenti: pCloud lancia la promo più conveniente per il cloud a vita

Addio abbonamenti: pCloud lancia la promo più conveniente per il cloud a vita
Hostinger, c'è il Black Friday: sconti fino all'85% e dominio gratis

Hostinger, c'è il Black Friday: sconti fino all'85% e dominio gratis
Un anno di hosting gratuito con IONOS: lancia il tuo sito web senza costi

Un anno di hosting gratuito con IONOS: lancia il tuo sito web senza costi
Il Black Friday di Internxt: -90% su tutti i piani cloud a vita

Il Black Friday di Internxt: -90% su tutti i piani cloud a vita
Addio abbonamenti: pCloud lancia la promo più conveniente per il cloud a vita

Addio abbonamenti: pCloud lancia la promo più conveniente per il cloud a vita
Hostinger, c'è il Black Friday: sconti fino all'85% e dominio gratis

Hostinger, c'è il Black Friday: sconti fino all'85% e dominio gratis
Federico Pisanu
Pubblicato il
14 nov 2025
Link copiato negli appunti