Da jack a USB-C: il tuo smartphone ora suona in auto

Questo piccolo semplice cavo potrebbe essere molto importante per chi ha una “vecchia” auto e un “nuovo” smartphone:

“Vecchia” e “nuovo” vanno rigorosamente tra virgolette perché spesso si tratta di un auto di pochi anni or sono e smartphone non propriamente di nuova generazione, ma guardando l'immagine di questo cavetto hai già capito se possa fare al caso tuo. In tal caso approfitta del coupon e mettitelo subito nel carrello per meno di 10 euro.

Da Jack a USB-C

Il cavo consente infatti di collegare tramite jack lo smartphone all'audio dell'auto. Quando il bluetooth non è ancora disponibile e quando la USB-C non è l'interfaccia propria dell'auto, ecco che un convertitore jack/USB-C diventa fondamentale per poter portare nell'impianto audio di bordo il suono proveniente dal tuo telefono. Così facendo musica, podcast e chiamate saranno tutte controllate da smartphone anche senza avere specifiche dotazioni di bordo, purché si possa collegare il dispositivo mobile all'automobile in uso.

12,95 euro il prezzo ufficiale, 9,7 euro il prezzo effettivo dopo l'applicazione del coupon. Un investimento decisamente utile quando si passa non poco tempo in auto tra traffico, autostrade e tempi morti di spostamento.