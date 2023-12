Da Kaspersky sono iniziati i saldi di Natale: fino al 60% di sconto sul piano Premium

È tempo di saldi di Natale in casa Kaspersky. Le nuove offerte sui piani della durata di 1 anno vedono uno sconto massimo del 60% sul piano Premium, quello più completo, con prezzi a partire da 19,99€ l’anno per il profilo Standard. Ecco il link all’offerta.

Kaspersky è la soluzione all-in-one per la sicurezza e la privacy dei propri dati punto di riferimento nel settore. Il piano migliore è quello Premium, in grado di assicurare – tra le altre cose – un antivirus in tempo reale e una VPN veloce e illimitata.

Kaspersky: con i saldi di Natale il piano Premium a soli 34,99€

Durante l’anno il costo di una licenza annuale di Kaspersky Premium è fissato intorno ai 70€. Oggi, grazie ai saldi natalizi, è possibile sottoscrivere il piano Premium di 12 mesi a soli 34,99€.

Il pacchetto più completo di Kaspersky offre una protezione totale dagli hacker e dalle altre minacce informatiche. Merito di un avanzato sistema antivirus, delle numerose funzionalità dedicate alla privacy e alla sicurezza dei pagamenti, nonché alla protezione dell’identità per lo svolgimento delle proprie attività sul web.

Soltanto lo scorso anno si sono contati oltre 505 milioni di cyberattacchi bloccati, 101 milioni di URL univoche dannose fermate e qualcosa come 109 milioni di oggetti dannosi neutralizzati. Inoltre, Kaspersky è una piattaforma facile da usare, adatta a tutti, anche a chi non ha grande dimestichezza con la tecnologia.

Kaspersky Premium è disponibile in offerta a meno di 35€ per i primi dodici mesi grazie ai nuovi saldi di Natale, con la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni.

