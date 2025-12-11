 Da Octopus regalo di Natale a sorpresa: le nuove tariffe fino al 18 dicembre
Il riepilogo delle tariffe luce e gas dell'ultima offerta a prezzo fisso della compagnia energetica britannica.
Green Risparmio energetico
Freepik

Anche da Octopus è Natale. Il fornitore energetico britannico ha presentato le nuove tariffe legate all’offerta a prezzo fisso Octopus Fissa 12 Mesi, con cui è possibile bloccare il costo della materia prima per dodici mesi consecutivi.

Ecco le nuove tariffe valide per chi richiederà una nuova fornitura luce e gas Octopus a prezzo fisso entro il 18 dicembre.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,099 euro/kWh (prezzo della materia prima bloccato per dodici mesi)
  • 72 euro l’anno (costo di commercializzazione)

Gas

  • 0,35 euro/Smc (prezzo della materia prima bloccato per dodici mesi)
  • 84 euro l’anno (costo di commercializzazione)
Pagina offerta Octopus

octopus fissa 12 mesi 18 dicembre

Al termine dei primi dodici mesi i clienti Octopus avranno poi la possibilità di scegliere nuovamente la tariffa più conveniente in base a quelle che sono le proprie esigenze. In questo modo, dunque, si ha l’opportunità di risparmiare anche dopo il primo anno.

Gli altri costi in bolletta indipendenti dal fornitore Octopus Energy sono quelli legati al trasporto e gestione del contatore, agli oneri di sistema e di regolazione, nonché alle imposte. Quest’ultimi sono presenti in tutte le proposte dei fornitori appartenenti al mercato libero italiano.

Per richiedere una nuova fornitura Octopus Fissa 12 Mesi, grazie alla quale è possibile ottenere due tra le tariffe più competitive del mercato, è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta, compilare il modulo “Le tue informazioni” con i propri dati, inserire le info principali relative alla propria attuale fornitura e scegliere il metodo di pagamento desiderato.

Pagina offerta Octopus

Pubblicato il 11 dic 2025

Federico Pisanu
Pubblicato il
11 dic 2025
