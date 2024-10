Da Surfshark è già tempo di Black Friday: 87% di sconto per 2 anni

Surfshark sceglie di anticipare la concorrenza presentando subito l’offerta del Black Friday. Protagonisti della promozione i piani VPN di due anni, con sconti fino all’87% e prezzi a partire da 1,99 euro al mese. Inoltre, i nuovi utenti possono beneficiare di 4 mesi extra in regalo, che diventano 6 scegliendo il piano One+ (quello più completo).

Con Surfshark VPN ottieni un servizio di rete privata virtuale tra i migliori oggi disponibili sul mercato. Include tutte le principali funzioni che una VPN dovrebbe avere, come il kill switch, lo split tunneling e Auto-connect. A questo si aggiungono poi il mascheramento del proprio IP e la protezione del computer.

L’offerta del Black Friday di Surfshark

Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo di una VPN è di navigare in rete senza preoccupazioni, né tantomeno pubblicità e cookie. Questo indipendentemente dalla rete a cui si è connessi, che sia il Wi-Fi di casa o quello pubblico di un aeroporto o hotel. E con Surfshark l’esperienza di navigazione è ancora più sicura e proficua grazie agli oltre 3.200 server VPN basati su sola RAM.

C’è poi un altro aspetto che consente alla VPN di Surfshark di distinguersi rispetto alla concorrenza: il servizio Antivirus, sistema incluso nei piani One e One+ che analizza i file scaricati dalla rete, protegge webcam e microfono, oltre che mettere in quarantena virus e malware.

Un ulteriore servizio premium incluso in Surfshark è Alert, che avvisa gli utenti quando le loro informazioni personali vengono violate. I dati monitorati sono e-mail e carte di credito, con notifiche tempestivi così da permettere un pronto intervento.

L’offerta del Black Friday di Surfshark VPN termina il prossimo 2 dicembre. Maggiori informazioni sulla pagina dedicata alla promozione.